Sağlık Bakanı: Koronavirüsü İşte Böyle Yeneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Koca, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemizde ortaya çıktığı ilk günden bu yana Twitter’dan sürece ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yeni bir paylaşım daha yaptı.

4,7 milyon insanın takip ettiği Twitter hesabından, bir sağlık görevlisinin COVID-19’a karşı verilen mücadele hakkında uyarılar yaptığı bir video paylaşan Koca, “Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım

#BirlikteYeneceğiz etiketi ile paylaşılan videodaki sağlık çalışanı, “Biz buradayız ama siz sokakları, toplu taşıma araçlarını bir arada bulunduğunuz sosyal ortamları ne kadar boş bırakırsanız, hastaneler o kadar boş kalacak. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz, birlikte” ifadelerini kullanıyor.

Sağlık Bakanı Koca, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, 4.093 yeni vaka ile Türkiye'de güncel toplam vaka sayısının 61.049'a yükseldiğini, hayatını kaybeden vaka sayısının ise son 24 saatte 98 kişi artarak 1.296'ya ulaştığını bildirmişti. Dün itibarıyla taburcu edilen kişi sayısı da 511 olarak kayıtlara geçmişti.

Dünya geneline baktığımızda ise bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, şimdiye dek dünya çapında 1,920,918 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Tedavi edilen kişi sayısı 453,289’a ulaşırken, ölü sayısı ise 119,686’a yükseldi. Türkiye, toplam 61.049 vaka sayısı ile dünyada en fazla koronavirüs vakasına sahip dokuzuncu ülke konumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanı tarafından paylaşılan video