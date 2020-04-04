Koronavirüs Nedeniyle Yere Hapsolan Uçakların Görüntüleri

Koronavirüs salgını birçok sektörü etkilese de havayolu taşımacılığı, belki de en ağır etkilerin görüldüğü alan oldu. Dünya genelinde havayolu şirketleri sayısız uçuş iptal kararı alırken uçaklar da adeta yere hapsoldu. Gelin uçak filolarının son görüntülerine yakından bakalım.

Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiye bulaşan ve toplamda 63.832 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Salgınla mücadele için alınan önlemler gereği birçok etkinlik, fuar ve lansman iptal edilirken dev fabrikalar da kapılarına kilit vuruyor. Ekonomiye ciddi etkisi olan koronavirüs salgını, havayolu taşımacılığını da oldukça kötü etkilemiş durumda.

Getirilen uçuş yasaklarının ardından uçaklarını park hâlinde tutmak zorunda kalan havayolu şirketleri, bu süreçte ciddi anlamda zarar ediyor. Güncel verilere göre tarifeleri uçuşların %90'ından fazlası iptal oldu ve iptal edilen uçuşlar firmaları istemedikleri kararlar almak zorunda bıraktı. Peki bugünlerde firmaların uçak filoları ne durumda? Gelin uçak filolarının son görüntülerini birlikte inceleyelim.

1. esayJet

İngiltere merkezli bir havayolu firması olan esayJet, geçici olarak tüm uçuşlarını durdurdu ve çalışanlarının çoğuna izin verdi. Firmanın uçakları, görselden de görebileceğiniz şekilde Southend Havalimanı'nda park etmiş durumda.

2. Emirates

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir havayolu şirketi olan Emirates de tüm uçuşlarını durdurma kararı alan firmalardan biri. Uçak filosunu Al Maktoum Havalimanı'na park eden firma, 6 Nisan'dan itibaren bazı uçuşlarını yeniden başlatmayı planlıyor.

3. British Airways

Birleşik Krallık'ın ulusal havayolu şirketi olan British Airways, geçtiğimiz günlerde 36 bin çalışanına ücretli izin vermiş ve uçuşlarının %96'sını askıya alma kararı almıştı. Uçaklarını Glasgow ve Bournemouth'taki havalimanlarında toplayan firmanın uçuşlarına tekrar ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

4. Türk Hava Yolları

Ülke içindeki uçuşlar için devlet tarafından alınan kararları uygulayan Türk Hava Yolları, yurt dışında da tüm uçuşlarını askıya aldı. Boeing 737-MAX jetlerini İstanbul Havalimanı'nda toplayan firma, belki de bu süreçten en çok etkilenen şirketlerden biri oldu.

5. Air France

Adından da anlaşılacağı üzere Fransa merkezli bir havayolu firması olan Air France, uçaklarını Paris-Charles De Gaulle Havalimanı'nda toplamış durumda. Şirketin uçuşlarının birçoğunun iptal edildiği biliniyor.

6. KLM

Hollanda merkezli havayolu firması KLM de koronavirüs salgınından etkilenen firmalar arasında yer alıyor. Şirketten gelen açıklamaya göre Schiphol Havalimanı'nda toplanan 7 adet Boeing 747 erken emekli edilecek.

7. Lufthansa

Almanya merkezli havayolu firması Lufthansa, uçak filosunda 763 uçak bulunduruyor ve alınan kararla bu uçakların 700'ü havalimanlarına park edildi. Firma, 63 uçakla uçuşlarını sürdürse de filosunun önemli bir kısmını etkin olarak kullanamıyor.

8. Cathay Pacific

Hong Kong merkezli bir havayolu şirketi olan Cathay Pacific, uçaklarının %96'sını havalimanlarına park etmiş durumda. Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda yer kalmadığı için uçakların bir kısmı da taksi yollarında duruyor.

Koronavirüs salgınından etkilenen havayolu firmalarının uçak filolarının son hâllerini sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Benzer içerikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, kaçırmamak için takipte kalın.