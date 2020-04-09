Koronavirüs, İyileşen Hastalarda Yeniden Aktive Olabiliyor

Güney Koreli uzmanlara göre koronavirüs, iyileşen hastalarda yeniden aktive olarak ortaya çıkabiliyor. Tedavi gören hastalarda virüs, enfekte olmamalarına rağmen yeniden görülebiliyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre koronavirüs, tedavi edilen hastalardan yeniden aktive olabiliyor. Kurum, pazartesi günü yaptığı açıklamada Güney Kore'de iyileştiği düşünülen yaklaşık 51 hastanın testlerinin tekrar pozitif çıktığını belirtti.

Koronavirüs hastaları tedaviden çıktıktan sonra 24 saatlik aralıklarla yapılan iki test sonucu negatif çıktığı takdirde tamamen iyileşmiş sayılıyor. Kore CDC genel müdürü Jeong Eun-kyeong, karantinadan çıktıktan kısa bir süre sonra testleri pozitif çıkan hastaların tekrar enfekte olmadığını ve koronavirüsün bu insanlarda yeniden aktif hale gelmiş olabileceğini söyledi.

Uzmanlar, virüsün yeniden aktive olma ihtimaline ağırlık veriyor

Jeong açıklamasında, "Virüsün yeniden aktive olma ihtimaline daha fazla ağırlık verirken, bunun üzerine kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Tedavi sırasında hastaların bir gün negatif, diğer gün pozitif test verdiği birçok vaka oldu." ifadelerini kullandı. Jeong, Kore CDC'nin vakalar üzerinde epidemiyolojik bir soruşturma yürüteceğini ekledi.

Güney Kore, koronavirüs salgınından büyük ölçekli olarak etkilenen ilk ülkelerden biriydi. Ancak dünyanın en geniş test programlarından birini başlatan ve enfeksiyonları izlemeye yönelik teknoloji odaklı bir yaklaşım benimseyen Güney Kore, karantina sürecine gerek kalmadan hastalıkla mücadele edebiliyor. Johns Hopkins Üniversitesi ve Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre Güney Kore, çarşamba günü toplam 10.384 vaka ve 6.776 iyileşen hasta bildirdi.