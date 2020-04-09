Koronavirüs Salgını Hızla Yayılıyor: 1,5 Milyon Vakayı Geçti

Covid-19 salgını tüm dünyada vites artırarak devam ediyor. Salgın, sadece 6 gün içerisinde 500 bin daha artarak 1,5 milyon resmi vakaya ulaştı. Bu hızlı yayılma, tüm dünyayı iyiden iyiye korkutmaya başladı.

Büyük bir hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) yapılan yeni açıklamayla birlikte dünya genelinde 1,5 milyonu aştı. “Worldometer” internet sitesinde paylaşılan bilgiyle birlikte, koronavirüste yeni bir psikolojik sınır aşıldı. Toplamda 1.501.062 kişiye ulaşan koronavirüs vakası, 4 - 5 ay önce Çin’in Wuhan kentinde başlamıştı. Şu anda 200’e yakın ülkeye yayılan virüs, DSÖ’nün açıklamasıyla bir pandemi olmuş durumda.

Koronavirüs vakaları son dönemde özellikle ABD’de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ülkede vaka sayısı 423.135 kişiye ulaşırken, toplam ölüm sayısı ise 14.390’a yükseldi. Koronavirüs, ABD’de özellikle New York eyaletini vurmuş durumda. Tamamen salgına yenik düşen New York’ta şu anda 81.803 koronavirüs vakası bulunuyor. Bu vakalardan 4571 kişi ise hayatını kaybetti.

En çok can kaybı Avrupa’da

ABD’de oran her geçen gün hızla artarken, şu sıralar en çok ölümün yaşandığı yer Avrupa ülkeleri. Avrupa’da en çok ölüm 17.669 ölümle İtalya’da yaşanırken, bunu 14.673 ölümle İspanya takip ediyor. Vaka sayılarına baktığımızda ise İspanya’da 146.690 kişinin koronavirüs testi pozitif durumda. İtalya’da ise bu sayı 139.959’a ulaştı.

Türkiye’de son durum ne?

En fazla koronavirüs vakasının bulunduğu 9. ülke olan Türkiye, şu ana kadar 38.226 kişinin Covid-19’a yakalandığını duyurdu. Bu kişilerden 812’si hayatını kaybederken 1846 kişi ise tamamen iyileşmiş durumda.

Koronavirüs vaka sayıları son haftalarda iyice vites artırdı. Bundan sadece 6 gün önce 1 milyon sınırı aştığını söylediğimiz Covid-19 salgını, 1 hafta olmadan yaklaşık 500 bin yeni vakayla yayılma hızını artırdı. Virüsün bu hızla artmaya devam etmesi, önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir yayılma oranına şahit olacağımızı gösterebilir.