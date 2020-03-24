Koronavirüse Yakalanan 91 Yaşındaki Türk İyileşti

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 91 yaşındaki İbrahim Özalp, koronavirüsü teşhisi konulmasının ardından tedavi edilerek iyileştirildi. Özalp, tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edilecek.

Koronavirüs, dünyanın dört bir tarafında tüm etkisini göstermeye devam ediyor. İngiltere de virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede koronavirüse yakalanan insanlar arasında Türkler de bulunuyor. 91 yaşındaki İbrahim Özalp de koronavirüse yakalanan insanlar arasında yer alıyor.

91 yaşındaki Özalp, 10 gün önce kalp sıkışması şikayeti ile Londra’nın kuzeyinde bulunan Homerton Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan testlerin ardından yaşlı adamın koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Özalp, hastanenin karantina bölümünde koronavirüs tedavisi gördü. Özalp’in tedavisinde görev alan doktorlar, yaşlı adamın tedavi sonucunda koronavirüsten kurtulduğunu söyledi. Doktorlar, Özalp’in solunum yollarının açık olmasının ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının iyileşmesinde büyük etkisi olduğunu açıkladılar.

91 yaşındaki Özalp’in doktorları, bağışıklık sistemi kuvvetli olan insanların daha kolay bir şekilde hastalıktan kurtulabileceğini belirtti. Doktorlar, koronavirüsten kurtulan İbrahim Özalp’in yarın hastaneden taburcu olacağını ve evinde bir süre daha karantina altında kalacağını açıkladılar.