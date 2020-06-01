Koronavirüsü Farelere Bulaştırmanın Yolu Bulundu

Çinli bilim insanları, koronavirüsün (SARS-CoV-2) farelere bulaşmasını sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. COVID-19'un farelere bulaştırılabilmesi, aşı ve tedavi araştırmalarında önemli rol oynayacak.

Koronavirüs salgını, tüm dünyada yavaş yavaş kontrol altına alınırken normalleşme çalışmaları için tüm dikkatler aşı çalışmalarında. Bilim insanları, SARS-CoV-2 virüsü hakkında daha fazla şey keşfederek yayılmasını durdurmaya yardımcı olacak çalışmalar yapmaya devam ediyor.

SARS-CoV-2, enfekte olan insanlarda inanılmaz derecede hızlı bir şekilde çoğalabiliyor, ancak fareler için bu zamana kadar aynı şeyi söyleyemiyorduk. Bilim insanlarının yeni tedaviler geliştirmesinin ve geliştirilen aşıları test etmesinin önemli yollarından biri de fareler üzerinde yapılan deneyler olsa da, araştırmacılar SARS-CoV-2 ile sağlıklı, normal bir fareyi enfekte etmeye çalıştığında, başarılı sonuçlar elde edemiyorlardı.

Araştırmacılar, fareleri SARS-CoV-2 ile enfekte edebildi

Çin'deki Ulusal Gıda ve İlaç Kontrol Enstitüsü (NIFDC) araştırmacılarından You-Chun Wang daha önce, "COVID-19 hastalarında gözlenen klinik seyri ve patolojiyi yeniden üreten küçük bir hayvan modeline çok ihtiyaç var" açıklamasını yapmıştı. Ancak sonunda iyi haber geldi ve Çinli bir araştırma ekibi, virüsü farelere bulaştırmayı başardı.

Araştırmacılar, hücrelerinde anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (hACE2) adı verilen bir insan reseptörü olan fareler oluşturmak için CRISPR/Cas9'u kullandı. Bu, SARS-CoV-2'nin insan hücrelerinde yayılmak için kullandığı reseptör ve virüsün artık fare hücrelerine de bulaşabileceği anlamına geliyor.

Koronavirüsün farelere bulaştırılabilmesi aşı çalışmalarında önemli rol oynayacak

İnsan reseptörüne sahip farelere SARS-CoV-2 virüsü, burun içinden bulaştırılabildi. Araştırmacılar, virüsün farelerin akciğerlerinde, nefes borusunda ve beyinde çoğaldığını tespit ettiler. Ekip ayrıca, fareleri mide yoluyla enfekte edebildiklerini ve insanlarda bazen görülen gastrointestinal sorunları farelerde de gözlemleyebileceklerini keşfetti. Ancak dozun bir enfeksiyona neden olmak için buruna girenden 10 kat daha yüksek olması gerekiyor.

Ekip, diğer araştırmacıların kendi yöntemini kullanmasını ve COVID-19 araştırmalarının hız kazanmasını umuyor. Genetiği değiştirilmiş hACE2 fareleri, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun insanlardaki beklenmedik klinik belirtilerini anlamak için küçük bir hayvan modeli sunuyor. Bu model, SARS-CoV-2 ile mücadele yolunda aşı ve tedavileri test etmek için değerli olacak. Araştırma Cell Host & Microbe dergisinde yayınlandı.