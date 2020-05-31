Sıçanların Son Derece Saldırganlaştığı Gözlemlendi

Koronavirüs nedeniyle birçok canlının yaşam stili değişti. Bu canlıların başında da sıçanlar geliyor. Restoranların kapatılmasıyla yemek bulamayan sıçanlar, saldırganlaştı ve birbirlerini yemeye başladı.

Bir süredir dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla, bir dizi önlemler alınmıştı. Bu önlemlerin başında da halka açık birçok yerin kapatılması geliyordu. Durumlar bu şekilde olunca da, birçok canlının dengesi alt üst oldu. Restoranların kapatılmasından dolayı yemek bulması zorlaşan kemirgenler, değişik davranışlar sergilemeye başladı.

Şehirde yaşayan birçok kemirgen, bu restoranların yemek artıklarından beslenerek hayatını devam ettiriyordu. Karnını doyurmayı başaran kemirgenler, şehir içinde saklanmaya devam ederek insan hayatını zorlaştırmıyordu. Koronavirüsle mücadele kapsamında bu tarz yerlerin kapatılmasıysa, kemirgenlere de çok büyük darbe vurdu. Yiyecek bulamayan kemirgenler başka besinlere yöneldi ve gün yüzüne çıktı.

Sıçanlar açlıktan birbirlerine yöneldi:

Kemirgenler alanında uzmanlaşmış Robert Corrigan, sıçanların yiyecek ararken birbirlerine yöneldiklerini belirtti. Saldırgan davranışlar gerçekleştiren sıçanların bu tavrının insanlara karşı olmadığını söyleyen Corrigan, bunun insanlarına saldırmayacakları ve ısırmayacakları anlamına gelmediğini de ifade etti. Amerikalı uzmanın konu hakkındaki söylemleriyse halkta tedirginlik yarattı.

Daha önce İngiltere Ulusal Haşere Kontrol Teknisyenleri Birliği de kamuya açık yerlerin kapatılmasının bu tarz istenmeyen sonuçlar oluşturacağının altını çizmişti. Kuruluş, yiyecek bulamayan sıçanların üreme için boş binaları mesken tutacaklarını ve gereklilikten doğan cesaretle dışarı çıkacaklarını aktardı.

Yamyamlığın kanıtları görüntülendi:

Corrigan, aç bir sıçanın çok saldırgan hâle gelebileceğini söyledi ve yamyamlığın kanıtlarının görüldüğünü de ekledi. Çaresiz kalan sıçanlar, diğer sıçanlara ve hatta kendi kolonilerinde bulunan sıçanlara saldırabiliyorlar. Corrigan'ın "Saldırıyorlar, öldürüyorlar ve birbirlerini yiyorlar" sözleriyse sıçanların aç kalınca ne kadar değiştiklerini gözler önüne serdi.

55 farklı virüs taşıyan sıçanlar; kapı, plastik ve ağ gibi engelleri güçlü dişleri sayesinde kolaylıkla aşabiliyorlar. Corrigan tarafından 'uyum üstadı' olarak adlandırılan sıçanların daha önce görülmediği yerlerde de ortaya çıkmasının çok muhtemel olduğu belirtildi. Kabloları kemirip yangın gibi büyük hasarlara yol açabilen sıçanlar, insanlık açısından büyük tehlike taşıyor. Uzmanlar, sıçanlara karşı yeni kontrol stratejilerinin uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Sıçanlardan korunmanın tek yolu temiz ve düzenli olmak:

Birçok büyük hasara neden olabilecek bu canlılardan korunmanın tek yoluysa, oldukça temiz ve düzenli olmak. Çatlakları ve delikleri onararak da gelme riskini azaltabileceğiniz sıçanlarla karşılarsanız yapmanız gereken şeyse, uzman haşere ekibine başvurmak. Küçük görünen bu canlılardan kendi başınıza kurtulmak isterseniz, başınıza çok büyük işler açılabilir.