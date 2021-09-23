IMF'nin sunduğu yeni teklife göre gelecekte kredi notumuzun belirlenmesinde kullanılacak yeni bir kaynak var: internet arama geçmişimiz.

İnternet arama geçmişinize göre kredi notunuz belirlensin ister miydiniz? Yaptığınız aramalara ve ziyaret ettiğiniz sitelere göre kredi alıp alamayacağınızın belirlenmesi ihtimali kulağa nasıl geliyor? Uluslararası Para Fonu (IMF), tam da bu yöntemin denenebileceğine işaret ediyor.

İnternet geçmişinden kredi notu mu?

Normalde her vatandaşın zamanla oluşan bir kredi notu vardır. Bunun için de toplam borç miktarınız, aylık kazancınız, toplam hesap sayınız, ödemeleri geciktirip geciktirmediğiniz gibi şeylere bakılır. IMF araştırmacıları ise bundan daha fazlasını mümkün kılmak için çalışmalar yapıyor.

Uluslararası Para Fonu araştırmacılarına göre geleneksel yöntemlerde kredi geçmişi olmayan kişilerin değerlendirilmesi oldukça zor oluyor. Ayrıca ekonominin kötü olduğu dönemlerde, kişilerin kredi geçmişi iyi olsa bile daha riskli müşteri haline geldikleri belirtiliyor.

Araştırmacılara göre kişilerin yaptıkları internet aramaları, kullandıkları araçlar ve internete erişim yöntemleri, geçmiş aramaları ve internetten yaptıkları alışverişler geleneksel kredi değerlendirme yöntemlerinden daha doğru sonuçlar verebiliyor.

Krediye yalnızca nota göre karar verilmez

Kredi skoru belirleme sistemleri çoğu insanın bildiğinden ve anladığından daha karmaşıktır, sürekli olarak değerlendirme notunun değiştiği bir sistemdir. Başvurduğunuz krediye göre farklı kredi notlarınız da bulunur, ihtiyaç kredisi ile otomobil kredisi aynı şekilde değerlendirilmez.

Veriler aynı olsa da bankaların kendileri de farklı algoritmalar kullanarak kendi değerlendirme sistemlerini kullanabilirler. Yeni sistem de aslında insanların kredi verilmeye uygun olup olmadığını anlamak için yapay zekayı kullanabilme fikrine odaklanıyor. Yine de insanların kredi almaya giderken elinde tarayıcı geçmişiyle gitmesini beklemek pek gerçekçi durmuyor.

Araştırmacıların esas amacı da kredi notu vermek için internet geçmişini kullanmaktan ziyade internet alışkanlıklarını değerlendirmek. Yani internete girerken başlangıç seviye bir model kullanmak ile iPhone 13 kullanmak arasında fark olacak. Son kararı ise yine insan bankacılar verecek.