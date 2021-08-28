Apple önümüzdeki haftalarda yeni iPhone serisini tanıtması bekleniyor. Ancak gelen bazı haberlere bakılırsa yeni iPhone'lar sunacakları tüm özelliklerden çok fiyatlarıyla konuşulacak.

Eylül ayı yaklaştıkça tüm gözler Apple'a çevrilmiş durumda. Teknoloji devinin Eylül ayında gerçekleştirmesi beklenen lansmanının en çok merak edilen üyeleri şüphesiz yeni iPhone 13 ailesi. Yine dört model olarak karşımıza çıkacak olan serinin şimdiye kadar tanıtılan en pahalı iPhone serisi olacağı iddialarını geçtiğimiz gün bir haberimizde nedenleriyle birlikte paylaşmıştık.

Bu iddiaların ardından bugün gelen bir haber ise yeni serinin fiyatlarını ortaya koydu. Paylaşılan fiyatlar, serinin en pahalı iPhone serisi olacağı iddialarını doğrulasa da tüm bunların birer söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Yine de, doğru olması ihtimalini de düşününce fiyatların can sıkıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Başlangıç fiyatları beklenenden yüksek:

Beklediğimiz tüm yeniliklere, özelliklere ve fiyatlarına buradaki haberimizde detaylarıyla değindiğimiz iPhone 13 serisinin sızıntılarla ortaya çıkan fiyatları beklenenin epey üzerinde. Özellikle iPhone 13 Pro ve Pro Max, daha önce hiçbir iPhone serisinde karşılaşmadığımız fiyatlara sahip. Gelin birlikte ortaya çıkan tüm fiyatlara göz atalım;

iPhone 13 Mini: 4 GB RAM

64 GB depolama: 850 dolar ~7.100 TL + vergiler

128 GB depolama: 927 dolar ~7.743 TL + vergiler

256 GB depolama: 1,051 dolar ~8.780 TL + vergiler

iPhone 13 4 GB RAM

64 GB depolama: 973 dolar ~8.128 TL + vergiler

128 GB depolama: 1,051 dolar ~8.780 TL + vergiler

256 GB depolama: 1.174 dolar ~9.807 TL + vergiler

iPhone 13 Pro 6 GB RAM

128 GB depolama: 1.313 dolar ~10.968 TL + vergiler

512 GB depolama: 1.622 dolar ~13.549 TL + vergiler

1 TB depolama: 2.055 dolar ~17.166 TL + vergiler

iPhone 13 Pro Max 6 GB RAM

128 GB depolama: 1.437 dolar ~12.004 TL + vergiler

512 GB depolama: 1.746 dolar ~14.585 TL + vergiler

1 TB depolama: 2.179 dolar ~18.202 TL + vergiler