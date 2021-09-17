BDDK, 50 bin TL ve üzerindeki bireysel krediler için maksimum vade limitini güncelledi. Kurum tarafından alınan karara göre vatandaşlar, artık 50 bin TL ve üzerindeki krediler için en fazla 24 ay vade yaptırabilecekler. Bu durum, karar alınmadan önce 36 ay ile sınırlıydı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karara imza attı. Vatandaşların kullandıkları tüketici kredileri üzerinde yeni bir düzenleme yapan kurum, 50 bin TL ve üzerindeki bireysel kredilerin vade sınırlarını düşürdü. Buna göre vatandaşlar, ihtiyaçlarını gidermek için çektikleri 50 bin TL ve üzerindeki kredileri, artık çok daha kısa sürelerde ödemek durumunda kalacaklar.

BDDK'nın daha önce aldığı karara göre 50 bin TL ve üzerinde kullanılan bireysel kredilerde üst limit, 36 aydı. Yani vatandaşlar, çektikleri krediyi faiziyle birlikte en fazla 36 ay içerisinde ödemek zorunda oluyorlardı. Ancak alınan kararla bu süre, 24 aya düşürüldü. BDDK'nın aldığı karar, vatandaşların tepkisini çekecek gibi görünüyor...

Karar tarihinden önceki kredi kullanımları yeniden yapılandırılabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı karara göre 16 Eylül ve öncesindeki tarihlerde 50 bin TL'lik kredi borcu bulunan vatandaşlar, talep etmeleri durumunda kredilerini yapılandırarak, yeniden 36 aya göre düzenlenmesini sağlayabilecekler. Ancak bugün ve bugünden sonra çekilecek ve tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olacak hiçbir kredi için 24 aydan uzun vade yapılamayacak.