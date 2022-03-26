Dolandırıcılar, her gün insanları mağdur etmenin yeni bir yolunu buluyor. Dolandırıcıları yeni favori dolandırma yöntemi ise, kripto paralara olan ilginin artmasıyla popülerleşen yerli borsalar gibi duruyor.

Sosyal medya, dolandırıcılıklar ve gerçek dışı sahte reklamların kullanıcılar arasında hızlıca yayılması adına oldukça uygun bir ortam sunuyor. Bu yalan paylaşımlara ve boş vaatlere aldanan kullanıcılar genelde hiçbir şekilde bekledikleri ve onlara vadedilen karşılığı alamazken, kimi zaman ise dolandırılarak ellerindeki paradan ve kimlik belgelerinden de olabiliyor.

Bir dönem özellikle de Twitter gibi sosyal medya platformlarında sık sık karşımıza çıkan bu sahte reklamların sayısı son zamanlarda azalmış olsa da bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Dolandırıcılar, ünlü şirketlerin adını oyunlarına alet ederek kullanıcıları tuzağına düşürmeye devam ediyor. Daha önce sözde resmi devlet kaynakları gibi reklamlarla kişilere sahte devlet desteği yardımı vadeden dolandırıcıların yeni favori yöntemi ise yerli kripto borsası taklidi gibi görünüyor.

Dolandırıcılar, sahte yerli kripto borsası reklamlarıyla kullanıcıları mağdur ediyor

Yerli borsaların isimlerini kullanan dolandırıcılar, ‘para’ hediye ettiklerini iddia ederek kullanıcıları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda da pek çok kez benzer olaylar yaşanmış, bu boş vaatlere kanan kişiler şikayetlerini sikayetvar.com gibi platformlarda dile getirmişti.

Mesela, bundan bir ay kadar öncesinde bu tuzağa düşen bir Twitter kullanıcısı, durumu sikayetvar.com üzerinden bildirmiş; en bilinen yerli borsalardan Paribu’ya ait sahte bir reklama tıklamasının ardından açılan sahte Paribu sayfasına kullanıcı bilgilerini girmesiyle kendisini Paribu destek biriminden olduğunu iddia eden bir kişinin aradığını ve kripto paralarının bozdurulduğunu, bu işlemin bilgisi dahilinde gelişip gelişmediğini sorduğunu kaydetmişti.

Bilgisi dahilinde olmadığını söylemesi sonrasında ise telefonuna bir kod gönderilmiş; aslında ‘transfer için doğrulama’ kodu olan bu kodun arayan kişiye söylenmesiyle ise yaklaşık bir dakika içerisinde tüm parası EHT cinsine dönüştürülerek başka bir dijital adrese gönderilmişti.

Şikayetvar.com'da yer alan paylaşım:

Olayda kişisel hatalarının olduğunu kabul eden mağdur şahıs, yine de tek oturumla aynı anda iki farklı giriş yapılamayan bir sistemin dizayn edilmesi veya bir anda tüm kripto varlıkların satılıp tek bir birime döndürülmesini ve ardından başka bir hesaba transfer edilmesini ‘şüpheli işlem’ olarak kabul eden ekstra bir güvenlik sistemi sayesinde yanılma ihtimalinin daha düşük olabileceğini ifade etmişti. Paribu ise bu şikayete konu hakkındaki talep üzerine dönüş yapıldığını söylemiş, yardım istenilen konularda Destek birimi arayabileceklerini ya da internet sitelerinde yer alan Destek başlığından 7/24 ulaşım sağlayabileceklerini söyleyerek geri dönüş yapmıştı.

Sahte reklam böyle görünüyor

Ancak görünen o ki bu önlemler, dolandırıcıları caydırmaya yeterli olmadı. Dolandırıcılar benzer, hatta bu bahsetmiş olduğumuz olaydaki aynı sahte reklamlarla hala daha sosyal medyada kullanıcıları kandırmaya devam ediyor. Üstelik bu dolandırma olayı sadece Paribu özelinde gerçekleşen bir durum değil; diğer pek çok yerli borsanın adı da benzer kirli oyunlara alet ediliyor ve bazı durumlarda dolandırıcılar bu sahte reklamları e-posta yoluyla da direkt kurbanlarına ulaştırabiliyor.

Hal böyle olunca da zaten 'sorgulanan' bir ortam olan dijital varlıklara ve borsalarına olan güven de sorgulanıyor. Bu noktada dolandırıcıların oyununa düşmemek adına en büyük görev de biz kullanıcılara düşüyor. Bu tarz sahte reklamlarla karşılaşıldığında reklamın kaynağına ilişkin yapılabilecek küçük bir araştırma bunun bir dolandırıcılık olduğunu ortaya çıkarabildiği gibi, bu sahte reklamları ve onları yayımlayan hesapların şikayet edilerek bildirilmesi de gelecekte benzer olayların yaşanmaması adına büyük önem arz ediyor.