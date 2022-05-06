Piyasalardaki genel düşüş havası kripto para birimlerini de etkilemeye başladı. Son 24 saatte yüzde 9'dan fazla değer kaybeden Bitcoin, altcoinleri de peşinden sürüklemeye başladı. Kripto para piyasalarında son dönemlerin en sert düşüşü yaşanıyor.

Son yılların en çok tartışılan yatırım araçları arasında yer alan kripto para birimleri, piyasalardaki sallantılardan payına düşeni almış gibi görünüyor. Bir süredir 40 bin dolar üzerisi için beklenti oluşmuş durumdayken gelen satış baskısı, yatırımcının da gözünü korkutmuş durumda. Öyle ki 24 saat önce 40 bin dolara merdiven dayayan Bitcoin, an itibarıyla 35 bin 900 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Kripto paraların şahı Bitcoin'deki düşüş, son 24 saatte yüzde 9 seviyelerini aşmış durumda.

Bitcoin'deki düşüş, diğer kripto para birimlerini de etkiledi. En büyük hacme sahip olan kripto para birimlerine baktığımızda, düşüşlerin yüzde 6 ila yüzde 12 aralığında değiştiğini görüyoruz. Bitcoin'deki düşüş derinleşirse, altcoinlerdeki durumun çok daha kötüye gidebileceğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

Bitcoin'in bir haftalık fiyat grafiği şöyle

Kripto para piyasalarındaki düşüşün nedeniyle ilgili bir şeyler söylemek pek de mümkün değil. Zira kripto para piyasaları ile ilgili olumsuz bir haber salınımı yoktu. Ancak ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına gittiğini açıklaması, piyasalarda genel bir panik havası yarattı. Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız başka bir haberde ise S&P 500 endeksindeki en değerli 10 şirketin son 24 saatte 600 milyar doları aşkın para kaybettiğinden bahsetmiştik...

Altcoinlerdeki durum nasıl?

Coinmarketcap verilerine baktığımızda, en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un (ETH) yüzde 7,88 düşüşle 2.693 dolardan işlem gördüğüne tanık oluyor. Binance Coin (BNB) ise yüzde 6,68 düşüşle 377 dolara geriledi. Ripple (XRP) 0,60 dolar, Terra (LUNA) 79,96 dolar, Solana (SOL) 81,62 dolar, Cardano (ADA) ise 0,78 dolardan işlem görüyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.