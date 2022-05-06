ABD'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği S&P 500 endeksindeki şirketler son 24 saatte milyarlarca dolarlık kayba ulaştı. Peki inanılmaz seviyedeki bu düşüşün sebebi ne?

Rusya – Ukrayna savaşının etkileri tüm dünyayı vurmaya devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri de son iki ayda kendi enflasyon rekorlarını kırdı. Enflasyonun önüne geçilmesi için faiz artırımı kararı alınırken, bu haberler piyasaların genel bir düşüş eğrisini izlemesine neden oldu.

Geçtiğimiz 24 saat içindeyse ABD merkezli en büyük 500 şirketin neredeyse tamamının değerinde büyük çakılmalar yaşandı. S&P 500 endeksi, günü %3,56’lık düşüşle kapatırken Apple, Amazon, Google, Microsoft ve Tesla gibi pek çok devin hisse değeri %5’e yakın veya aşkın oranda düştü. ABD’nin en büyük 500 şirketinin tablosu şu şekildeydi:

Dünyanın en değerli şirketleri değer kaybediyor

S&P 500'de yer alan en değerli 10 şirketin (endeks ağırlığına göre) son 24 saatlik düşüşü

Apple: %5,57

Microsoft: %4,36

Amazon: %7,56

Tesla: %8,33

Google (Alphabet): %4,75

NVIDIA: %7,33

Berkshire Hathaway: %2,48

Meta (Facebook): %6,77

UnitedHealth Group Incorporated: %2,54

Johnson & Johnson: %1,91

Sadece listelediğimiz bu şirketlerin 24 saatte yaşadığı toplam kayıp: 620 milyar dolar

Son 4 haftalık tabloysa durumun kötülüğünü gösterdi

Aynı şirketlerin son 1 ayda yaşadığı düşüş

Apple: %10,45

Microsoft: %10,79

Amazon: %29,04

Tesla: %19,98

Google: %17,24

NVIDIA: %27,33

Berkshire Hathaway: %7,58

Meta (Facebook): %10,16

UnitedHealth Group Incorporated: %4,45

Johnson & Johnson: %0,48

Sadece ABD değil, tüm dünyadaki şirketler kan ağlıyor:

Peki piyasalar neden düşüyor?

Son 24 saatte yaşanan düşün, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faizi 50 baz puan artırması kararıyla tetiklendi. Bu karar, beklenen bir karar olmasından dolayı açıklamadan önce de satışlar gelse de açıklamayla birlikte satışlar arttı. ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararı, 20 yıldan uzun süredir verdiği en büyük faiz artırma kararıydı.

FED’in kararının piyasalarda satışa yol açmasının en büyük nedenlerinden birisi, risksiz bir yatırım aracı olan "ABD 10 yıllık tahvili"nin getirisinin artmasıydı. Ağustos 2020’de %0,5 olan tahvil getirisi, günümüzde %3’e yükseldi. Bu getiri arttıkça risksiz kazanç elde etmek isteyen dev yatırımcılar da piyasalardan çıkış yapmaya başladı.