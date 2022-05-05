Dünyanın en prestijli moda markalarından biri olan Gucci, bazı mağazalarında ödeme yöntemi olarak kripto para kabul etmeye başlayacağını açıkladı. İtalya merkezli moda devi, 10 farklı kripto para biriminin kabul edileceğini; bunlar arasında Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Shiba Inu gibi popüler kripto paraların da olacağını aktardı.

Her geçen gün daha da fazla insan tarafından benimsenmeye başlayan kripto para birimleri, birçok ülkenin ve şirketin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Farklı sektörlerden birçok firma, lider kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere para birimlerinin geleceği olarak görülen bu dijital paralara yatırımlarını artırmaya çalışıyor.

Şimdi ise bu konuda bir hamle, pahalı ürünleri ile tanınan İtalya merkezli moda devi Gucci’den geldi. Dünyanın en prestijli moda markalarından biri olarak kabul edilen Gucci, kripto topluluğunda oldukça popüler olan iki meme coin’in de dahil olduğu birçok kripto para birimini ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlama kararı aldı.

Bitcoin, Shiba Inu ve Dogecoin’in dahil olduğu 10 kripto para Gucci mağazalarında kabul edilecek

Vogue Business tarafından bildirilenlere göre moda devi Gucci, dünyanın en popüler kripto paralarının da arasında bulunduğu 10 kripto para birimini ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayacak

Şimdilik ABD’nin bazı bölgelerinde bulunan mağazalarda geçerli olacağı belirtilen bu projede; Bitcoin, Shiba Inu, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin ve ABD dolarına sabitli beş stablecoin’in yer alacağı belirtildi. Bunun yanı sıra tüm dünyada oldukça popüler olan ve şaka amaçlı ortaya çıkarılan Dogecoin’in de ödeme yöntemleri arasında bulunacağı aktarıldı.

Şirket CEO’su Marco Bizzarri de kripto paraların kullanımı için önem arz edebilecek olan bu kararları ile ilgili açıklamalarında, “Gucci, müşterilerine gelişmiş bir deneyim sağlayabilecek yeni teknolojileri her zaman benimsemeye çalışıyor. Artık kripto para ile ödeme yapmak isteyenler, ödeme sistemimize yaptığımız bu entegrasyon sayesinde kripto para birimlerini ödeme yöntemi olarak kullanabilecek” ifadelerini kullandı.

Son olarak müşterilerin QR kodları yardımıyla kripto para ödemeleri yapabileceği belirtilirken bunun bir pilot uygulama olduğu; yani ilerleyen zamanlarda diğer mağazalarda da kripto ödemelerinin başlayabileceği kaydedildi.