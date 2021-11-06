Yapılan bir araştırmaya göre, kripto paralar üzerinden zengin olma hayali 15 yaşa kadar düştü. Bu yaşlardaki bireyler aldıkları harçlıkları, bursları kripto paralara yatırmaya başladı.

Bir yatırım ve kazanç kaynağı olarak dünya genelinde rağbet gören kripto paralar, kısa yoldan zengin olma umuduyla birçok insanın hayatını etkiliyor. Ülkemiz özelinde baktığımızda, çabalayan ve emek gösteren insanların emeklerinin değer görmemesi ve ekonomik sorunlar insanları kısa yoldan zengin olma hayaline sürüklüyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde popüler hale gelen ve şans oyunu ile yatırım aracı olma arasındaki ince çizgide yar alan kripto paralar aracılığıyla zengin olma hayali 15 yaşa kadar düşmüş durumda. Lise ve üniversite öğrenimi gören genç bireylerin öğrenim için aldıkları harçlıkları, bursları ve öğrenim kredilerini kripto paralara yatırdıklarını söyleyen uzmanlar, aileleri ve öğrencileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Çoğunluk neyi nasıl yaptığını bilmiyor”

Hürriyet'ten Zülal Atagün'e konuşan uzmanlar kripto paraya ilişkin uyarılarda bulundular. Araştırmalara göre kripto para yatırımcılarının yüzde 50’si 18-24 yaş aralığında ve 15-20 yaş arasındaki gençlerin yüzde 45’i de kripto para sektörü hakkında anne ve babalarından daha çok bilgiye sahip olduklarını düşünüyorlar. Marmara Üniversitesi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Sütçü ise bu durumun tersi olduğunu düşünüyor.

Sütçü konuya ilişkin, “Öğrencilerin paralarını burada çarçur etmeleri doğru bir şey değil. Onun yerine altında yatan teknoloji üzerine kafa yorup neler yapabiliriz diye düşünseler uzun vadede daha faydalı olur. Hepimiz sosyal medyada birçok olumsuz örnek görüyoruz. Ama bu kripto paraların yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Yani bıçağı ekmek kesmek içinde kullanabilirsin, birini yaralamak için de... Şu an çoğunluk neyi, nasıl yaptığını bilmiyor. Twitter'da birisi bir coinin yükseleceğini söylüyor, duyan ona yatırıyor parayı. Yetkililerin bu sistemin nasıl çalışacağını, kimin nereye kadar ne yapma hakkı olacağını belirlemesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yasaklamak çözüm değil

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat ise yasaklamanın çözüm olmayacağını belirterek, “Kredi kartı zorunluluğu olduğu için kripto para borsasında işlem yapacak kişinin en az 18 yaşında olması gerekiyor. Gençler aile büyüklerinin kartlarını kullanarak sisteme girebiliyor. Oyunlardan aşina oldukları alım satımlar, onların dünyasında para kavramını somut hale getiriyor. Bu durumda da gerçekle dijital dünya karışmaya başlıyor. İşte bu yüzden gençleri bilinçlendirmek gerekiyor. Gençler neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeden kripto para denizine dalıyorlar. Kripto paraları yasaklayalım diyemeyiz. Gençlerin bundan korunması için etik ve ahlaki bilincin de geliştirilmesi gerek” ifadelerine yer verdi.