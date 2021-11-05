ABD’deki yerel seçimlerde önümüzdeki dönemin belediye başkanı seçilen Eric Adams, ilk 3 maaşını Bitcoin üzerinden alacağını açıkladı. Adams’ın yanı sıra Miami Belediye Başkanı da ilk maaşını Bitcoin üzerinden alacağını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bu hafta gerçekleştirilen yerel seçimlerle birlikte birçok yeni yönetici ocak ayında yeni yönetimine başlamak üzere hazırlanmaya başladı. Bu yöneticilerden birisi de New York’un yeni Belediye Başkanı Eric Adams’dı. Adams, henüz yönetime gelmeden adından söz ettirecek bir şeye imza attı.

Adams, Bloomberg’in radyo programında şehre ait bir kripto para çıkarmak istediğini belirtti. Bundan ayrı olarak Adams, Twitter’da yaptığı paylaşımda New York’un kripto para sektörünün ve hızla büyüyen diğer yenilikçi sektörlerin merkezi olacağını duyurdu. Ayrıca New York Belediye Başkanı olarak alacağı ilk üç maaşın tamamını Bitcoin olarak alacağını açıkladı.

Eric Adams, ABD’de Bitcoin’le maaş alan ilk yönetici olmayacak:

ABD’de kripto para sektörüne yönelik önemli aksiyonlar alan ilk belediye başkanı Eric Adams değildi. Seçimlerde Miami Belediye Başkanı seçilen Francis Saurez de henüz üç gün önce yaptığı paylaşımda benzer projeleri dillendirmişti. Saurez, kendi şehrine ait bir kripto para çıkarmak istediğini söylemiş, belediye başkanı olarak ilk maaşını Bitcoin üzerinden alacağını açıklamıştı.

Tüm bunların öncesinde, 2019 yılına döndüğümüzdeyse New York Ekonomik Kalkınma Birimi’nin bir başka projesiyle karşılaşıyoruz. Birim, Manhattan’da bir blok zincir merkezi kurmuştu. Fakat Bloomberg’in haberine göre merkezin sitesi günümüzde çalışmıyor ve telefonlarına da çıkan olmuyor.