Kristen Bell'in Meta için seslendirme yaparken geçmişte yapay zekâ karşıtı bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Meta'nın yapay zekâ asistanının seslendirmesi için anlaştığı Kristen Bell'in, geçmişte yapay zekâya karşı çıktığı bir gönderisinin olduğu ortaya çıktı. Haziran ayında bir Instagram gönderisinde, oyuncu Meta AI'nın verilerini kullanmasına karşı olduğunu belirtmiş. Şimdi ise Meta'nın chatbot'unun resmi seslerinden biri oldu.

Meta, yapay zekâ asistanına ses vermesi için pek çok ünlü isimle anlaşma yaptı ve Kristen Bell bu aktörlerden biri oldu. Haziran ayında Meta'nın yapay zekâ verilerini kullanmasına açıkça karşı olduğunu belirten bir gönderi paylaşmış olan Bell'in, şimdi sesini vermesi oldukça şaşırtıcı.

Kristen Bell, yapay zekâya karşı çıktığını belirtmişti

Meta'nın gönderiler, görüntüler ve çevrimiçi izleme verilerini Llama 3 AI modelini eğitmek için kullanmasına izin veren hizmet şartları Haziran ayında güncellenmişti. Kristen Bell ise Instagram'da popüler olan bir hikayeyi tekrar paylaşarak Meta'nın yapay zekâ modellerinin eğitimi için içeriklerinin kullanmasına rıza göstermediğini ve Instagram'ın 'AI programından kurtulması' gerektiğini belirtmişti.

Yapay zekânın sektördeki rolü yoğun tartışmalara yol açtı. SAG-AFTRA, üyelerinin rızası olmadan yapay zekâ ile değiştirilmemelerini sağlamak için çalışıyor ve Kaliforniya eyaleti ile yapay zekâ aktör klonlarını sınırlayan yasalar çıkarmak için iş birliği yapıyor. Ancak sanatçılar ve aktörler bu teknolojiye tamamen karşı değiller; sadece adil şekilde tazmin edilmek istiyorlar.