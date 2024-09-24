Meta, dijital asistanı için Kristen Bell, Judi Dench ve diğer ünlülerin seslerini kullanacak. Yeni özellik Connect konferansında duyurulacak.

Meta Platforms, Meta yapay zekâ sohbet robotuna ses vermesi için ünlü isimlerle anlaştı. Judi Dench, Kristen Bell, John Cena, Awkwafina ve Keegan-Michael Key gibi tanınmış isimlerin sesleri, Meta’nın dijital asistanında kullanılacak. Yeni sesli özelliğini Meta’nın Connect konferansında duyurucak.

Meta kullanıcılarına dijital asistanında beş ünlü sesinden birini seçme imkanı sunacak. Ayrıca genel ses seçenekleri de mevcut olacak. Bu yeni sesli özellikler Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında bu hafta kullanıma sunulacak. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz hafta Instagram’da John Cena ile tanıtım videosu paylaşarak bu gelişmeyi duyurmuştu.

Meta’nın AR gözlüklerinde ilk sesli asistan deneyimi

Connect konferansında, Meta’nın artırılmış gerçeklik gözlüklerinin ilk versiyonu da tanıtılacak. Geçen yıl piyasaya sürülen Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Yeni gözlükler, Meta yapay zekâ sohbet robotunun sesli versiyonunu içeren ilk ürün olma özelliğini taşıyacak.

Geçtiğimiz Mayıs ayında OpenAI’nin benzer bir sesli özellik tanıtmasının ardından, Scarlett Johansson’ın sesinin izinsiz kullanıldığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Meta'nın bu konuda daha doğru adımlar atması bekleniyor.

Meta’nın yeni sesli özellikleri, kullanıcıların dijital asistan deneyimini kişiselleştirmeyi ve daha gerçekçi hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket bu hamlesiyle rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor ve yapay zekâ destekli ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyor.