Yeni bir kuantum bilgisayarı, önceki rekoru 100'e katlayan performansı ile dikkat çekti.

Google'ın Sycamore adlı kuantum bilgisayarı daha önce dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarı olmuştu. Yeni bir kuantum bilgisayarı bu rekoru âdeta tuzla buz etti ve yeni zirveyi belirledi. Üstelik yeni kuantum bilgisayarı 30 bin kat daha az güç tüketiyor.

Quantinuum'daki bilgisayar mühendisleri ve bilim insanları, yeni 56 kübitlik H2-1 bilgisayarı kullanarak çeşitli deneyler yaptılar. Bu denemelerde cihaz farklı seviyelerde ve farklı kübitlerle çalıştırıldı. Çalışmalarda kuantum bilgisayarların performans rekoru da kırıldı.

Hata oranı da azaldı

Araştırmacılar, kuantum bilgisayarının potansiyelini ortaya çıkarmak için kübitlerin ne kadar hataya açık olduğunu veya sonuçların ne kadar gürültülü (netlikten uzak, belirsizlik içeren yapıda) olduğunu gösteren standart bir algoritma ile test edildi.

Kuantum bilgisayarlar, kübitler sayesinde daha fazla işlem yapabilmelerinin yanı sıra paralel işlem de yapabiliyorlar. Geleneksel bilgisayarlar işlemleri sıralı olarak yapıyorlar. Sisteme daha fazla kübit eklemek de makinenin potansiyelini üstel olarak arttırıyor. Yani 5 birime 5 birim daha eklediğimizde 10 birimlik değil 25 birimlik hesaplama gücü elde ediyoruz.

Kuantum bilgisayarların geleneksel bilgisayarları geçtiği noktaya "kuantum üstünlüğü" olarak adlandırılıyor. Bu hesaplama kapasitesine ulaşmak için 1 milyon kübitlik bir makine gerekiyor. Günümüzdeki en güçlü makine ise yaklaşık 1000 kübitlik hesaplama gücüne sahip. Bunun nedeni ise hataya açık olmaları ve işlem gücünün çoğu hata düzeltmeye kullanılıyor. Yeni kuantum bilgisayar, işlemlerin yüzde 35'ini hatasız olarak gerçekleştirdi.