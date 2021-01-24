Oxford Quantum Circuits CEO'suna göre kuantum bilgisayarlar önemli bir dönüm noktasında. Bu noktada yeni, dış uzaydan bile daha düşük derecelere inebilen buzdolapları büyük önem taşıyor.

Buzdolabı denildiği zaman hemen hepimizin aklına gelen şey aynı oluyor: Pandemi döneminde günde 27 defa falan kapağını açıp kapattığımız, içinde yemeklerimizi sakladığımız beyaz eşya. Oxford Quantum Circuits (OQC) CEO'su Ilana Wisby için ise buzdolabı tamamen başka bir şey.

Birleşik Krallık'ta ticari olarak kullanılabilen tek kuantum bilgisayarın da sahibi olan OQC, Oxford Instruments Nanoscience adlı firma ile birlikte ultra düşük sıcaklık buzdolapları için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Dış uzaydan daha soğuk

Anlaşmaya göre QOC, dünya üzerinde yeni nesil Proteox buzdolaplarının ilk kullanıcısı olacak. Bu cihazların içindeki sıcaklık 5-8 milikelvine kadar düşebiliyor. Yani neredeyse mutlak sıfıra inmek mümkün oluyor.

Wisby'ye göre bu tür güçlü buzdolapları sayesinde QOC gibi organizasyonlar kuantum bilgisayarları yeni ufuklara ulaştırabilecek. Aşırı düşük sıcaklıklar sayesinde süper iletkenlerin kuantum bit kalitesi de artış gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Wisby, "Kuantum etkisi sadece çok düşük enerjili ortamlarda meydana geliyor, ve enerji sıcaklığı arttırır. En nihayetinde inanılmaz derecede düşük sıcaklıklarda olmamız gerekiyor, zira tek basamaklı elektron seviyesinde çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcaklık düştükçe performans artıyor

Kuantum bilgisayarlarda sistemler soğudukça daha az gürültü ve dağınıklık oluyor. Ne kadar az gürültü ve dağınıklık olursa o kadar net sonuçlar elde edebiliyoruz. Proteox ile birlikte OQC, bu mimariyi ciddi anlamda iyileştirebilmeyi umuyor.

Kuantum bilgisayarlar bilişimin geleceği olsa da bu sistemleri anlamak için biraz da fizik bilmek gerekiyor. Çok temel olarak baktığımızda bu cihazlar, daha çok veri işlemek için fiziğin kurallarını kuantum düzeyinde esnetiyor. Örneğin sadece 1 ve 0 ile veri taşımak yerine sürekli değişen süperparçacıklar üzerine veri aktarıyorlar. Böylece kapasiteleri de çok daha yüksek hale geliyor.