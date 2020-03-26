Kuantum İnternetin Yolunu Açan Bir Cihaz Geliştirildi

MIT ve Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, kuantum iletişim ve kuantum internetin geliştirilmesini sağlayacak bir cihaz geliştirdiler. Bu cihaz ile hacklenemez iletişim kurmak mümkün olabilir.

Bilim insanları, yeni internet teknolojileri için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kuantum bilgisayarların geliştirilmesinin ardından şimdi de kuantum internet için çalışmalar yapılıyor. Ancak kuantum internetin geliştirilmesinin önünde bazı sorunlar bulunuyor.

Kuantum sinyalleri, uzun mesafelerde hareket ettiklerinde taşıdıkları bilgileri kaybediyorlar. Araştırmacılar, bu sorunu aşmak için bu zamana kadar geleneksel ağ sinyallerini yükseltmek, kayıplarını ortaya çıkarmak ve hatalarını düzeltmek için kullanılan tekrarlayıcılara başvurdular. Ancak bu tekrarlayıcılar kuantum internette işe yaramadı. Kuantum internetin geliştirilmesinin önündeki bir diğer sorun ise kuantum bilgisinin işlenmesinin uzun sürmesi ve depolanmasının zor olması.

MIT ve Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, bu iki sorunu aşmak için ışığı emen bir kristalden renk merkezi oluşturdular. Mutlak sıfır sıcaklığına soğutulan cihazın renk merkezi, kuantum bilgilerini yakalayarak binlerce kilometre mesafeye bilgi iletilmesini sağlayabiliyor.

Geliştirilen bu cihaz, kuantum bilgilerin uzun mesafelerde hareket etmesini sağlamakla beraber depolanabilmesini ve kısa sürede işlenmesini de sağlıyor. Aynı zamanda bu teknoloji kullanılarak geliştirilecek kuantum internet hacklenemez, güvenli iletişimin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Kuantum internetinin öncüsü olacak cihazın araştırmacılarından Mihir K. Bhaskar, kuantum internetin temeli olan kuantum bitlerinin üçüncü taraflar tarafından ölçümünün yapılamadığını ve kopyalanamadığını bu nedenle kuantum internetle yapılacak mesajlaşmaların güvenli olacağını söylüyor.

Kuantum internet için çalışan araştırmacıların söz konusu çalışması, koronavirüs pandemisi nedeniyle kesintiye uğramak zorunda kaldı. Araştırmacılar, çalışmaya devam etmek, yeni makaleler yazmak ve yeni fikirler ortaya çıkarmak için çevrimiçi platformlarda bir araya geliyorlar.

Evlerinden çalışmaya devam eden araştırmacılar, geliştirdikleri bu yeni cihazın kuantum iletişim ve kuantum internetin geliştirilmesinde kullanılabileceğini söylüyorlar. Kuantum bilgisayarların ardından kuantum internetin de geliştirilmesi, internet teknolojisinin çok başka bir aşamaya ulaşmasını sağlayabilir.