Avrupa'nın İlk Kuantum Bilgisayarı Almanya'da Üretilecek

IBM, Q System One kuantum bilgisayarlarından birinin yapımı için Almanya'nın Stuttgart kentinde Fraunhofer Enstitüsü'nü seçti. Dünyanın ilk "ticari" kuantum bilgisayarının etrafına araştırma laboratuvarları da inşa edilecek.

ABD ve Çin arasındaki rekabetin önemli boyutlarından biri olan kuantum bilgisayar yarışına Avrupa Birliği (AB) de dahil oluyor. IBM, Q System One kuantum bilgisayarlarından birini Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Fraunhofer Enstitüsü'nde yapmaya karar verdi. Araştırma laboratuvarları da kuantum bilgisayarın etrafına inşa edilecek.

Dünyanın ilk ticari kuantum bilgisayarı olarak inşa edilecek Almanya'daki bilgisayarın önümüzdeki sene içerisinde çalışır hale gelmesi bekleniyor. IBM bir süredir şirketlere ve araştırma kurumlarına, ABD merkezli kuantum bilgisayarlarındaki algoritmaları bulut yoluyla çalıştırmalarına izin veriyor. Bununla birlikte, AB'nin sıkı veri egemenliği yasaları nedeniyle Avrupa kurumları hassas bilgileri Atlantik'in öte yakasına aktarmak konusunda çekingen davranıyor.

Merkel ile IBM CEO'su arasındaki görüşme süreci başlattı

IBM ile Fraunhofer arasındaki iş birliği, geçen yıl Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile IBM CEO'su Ginni Rometty arasındaki bir görüşmeden sonra başlamıştı. İlk başlarda kuantum bilgisayarların "daha gidecek çok yolu" olduğunu düşünen Merkel, en sonunda Avrupa'da bir temel bilgisayarın olması konusunda ikna edildi.

Kuantum bilgisayar alanına 650 milyon avro yatırım yapacağını açıklayan Alman hükümeti, bu teknolojinin başta kriptografi olmak üzere güvenlik politikalarıyla hayli ilişkili olduğunu düşünüyor. Alman hükümeti ve Alman ordusu bu nedenle kuantum bilgisayar teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini fonlamanın büyük önemde olduğunu söylemişti.

IBM Avrupa Başkanı Martin Jetter, AB merkezli bir kuantum bilgisayara sahip olmanın "Avrupa toplumunun geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacağını" söyledi. Geçen yıl, Mercedes-Benz'in yapımcısı Daimler'deki araştırmacılar, elektrik araçlar için yeni nesil lityum bataryaların tasarımında, hücrelerin karmaşık kimyasını simüle ederek IBM'in kuantum bilgisayarlarından yararlanmışlardı.

Kuantum bilgisayar ağının, ilk etapta 6 Alman eyaletindeki yetkinlik merkezleri aracılığıyla temsil edileceği söyleniyor. Bu Alman eyaletleri; Baden-Württemberg, Bavyera, Renanya-Palatina, Berlin, Hesse ve Kuzey Ren-Vestfalya.