Dakikada 20 Bin Kelime Okutmayı Vadeden İlginç Okuma Kursu

Hızlı okuma tekniğini geliştirme konusunda çeşitli yöntemler bulunuyor ancak Çin’de yer alan ve oldukça popüler olan bazı hızlı okuma kursları, dakikada 20 bin kelime okumayı öğretebileceklerini vadediyor.

İnternette hızlı okuma tekniği ile ilgili araştırmalar yaptığınızda, birçok farklı kurs ya da yöntem bulabilirsiniz. Bu alanda Avrupa rekorunu elinde bulunduran kişi, dakikada 1.700 kelime okuma başarısıyla Dan Halloway ancak Çin’de açılan bazı hızlı okuma kursları, bundan çok daha fazlasını vadediyor.

Kuantum hızlı okuma tekniğinin öğretildiği iddia edilen bu kurslarda, 5 dakikada 100 bin kelime okuma vadediliyor. Bu tartışmayı alevlendiren şey, Çin’de yapılan bir hızlı okuma yarışmasında kitap sayfalarını hızla çeviren öğrencileri gösteren bir video oldu.

Hızlı okuma tekniğinin yer aldığı paylaşım:

Yöntemi savunan kişiler, kitap sayfalarını hızla çeviren okurun zihninde görüntüler canlandığını söylüyor ve bu yöntemin, okudukları kitabın içeriğini anlamalarına yardımcı olduğunu iddia ediyor. Bu konuya karşı çıkanlar ise bu kursların sahtekârlık yaptığını söylüyor.

İnsanların tepki göstermesine sebep olan video, Çin’deki bölge yetkililerini de harekete geçirdi. Shenzhen Eğitim Dairesi, aldığı bir kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kuantum hızlı okuma kurslarını yasakladı. Yetkililer, ayrıca kurs sahiplerine de dava açtı.

Uzmanlar, bu tür eğitimlerin temelsiz ve yanıltıcı olduğunu söylese de bu kurslar, oldukça popüler hâle geliyor. Bu tür kursların bu kadar popüler hâle gelmesinin sebebi ise ailelerin, çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunacağını düşünmesi, bilimsel bilgi yetersizliği ve bu alanda yeterli önlemlerin alınmaması.

Kuantum hızlı okuma tekniği:

Bu tekniğin geliştiricisi olan Japon Yumiko Tobitani, 2006 yılında bu teknik hakkında yazdığı bir kitap da yayınlamıştı. Çin’in büyük şehirlerinde yer alan kuantum hızlı okuma kurslarının ücretleriyse 4.200 dolar (24 bin TL) ile 8.500 dolar (49 bin TL) arasında değişiyor.

Pekin’de bulunan 21. Yüzyıl Eğitim Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Şiong Binggi, bu kursların popülerleşmesinde ailelerin, üstün yetenekli bir çocuk yetiştirme arzusunun etkili olduğunu dile getiriyor.

Ailelerin, çocuklarının geri kalması ihtimalinden korktuğunu dile getiren Binggi, “Çocuklarını kuantum hızlı okuma kurslarına gönderen ailelerin bazı şüpheleri olsa da yine de bu yöntemin etkili olabileceği ihtimaline kapılıyorlar. Diğer çocuklar kursa gidiyor da kendi çocukları bundan mahrum oluyorsa geri kalacaklarından korkuyorlar” dedi.