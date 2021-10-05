Kudüs'te İsrail Eski Eserler Kurumu tarafından yürütülen bir arkeolojik kazı çalışmasında, 2 bin 700 yıllık özel bir tuvalet ortaya çıkarıldı. Herhangi bir monarşi sembolü taşımayan tuvalet kabininde 30 ila 40 adet kâse de bulundu.

Tüm dünyada, özellikle de Anadolu ve Orta Doğu'da devam eden arkeolojik kazı çalışmalarında sık sık değerli eserler gün yüzüne çıkarılmakta. Kudüs'te yürütülen bu çalışmalardan birinde ise ilginç olduğu kadar yine değerli bir kalıntıya ulaşıldı.

İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA), salı günü yaptığı açıklamada Kudüs’ün Armon Hanatziv semtinde bulunan lüks bir sarayda 2 bin 700 yıllık özel bir tuvaletin ortaya çıkarıldığını duyurdu. Jerusalem Post’un haberinde, IAA adına kazıyı gerçekleştiren ekibe liderlik eden arkeolog Yaakov Billig bulunan eserlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Tuvaletlere yalnızca zenginler sahip olabiliyordu'

Billig yaptığı açıklamada "Tarih öncesi dönemde özel tuvalet kabinleri çok nadirdi ve bugüne kadar çoğu Davud Şehri'nde (Kudüs’te bir arkeolojik bölge) olmak üzere yalnızca birkaçı bulundu. Esasen sadece zenginler mali olarak tuvaletleri karşılayabiliyordu." şeklinde konuştu.

Aryıca kazı alanında çalışan arkeologlar tuvaletle birlikte çanak çömlek parçaları, hayvan kemikleri ve bir zamanlar pencerelerde parmaklık işlevi gören küçük parçaları da ortaya çıkardı.

Öte yandan Sputnik Türkiye'nin haberine göre bir kraliyet sarayına ait olabileceği düşünülen, yaklaşık 1,5 x 2 metrelik alandaki tuvalet kabini herhangi bir monarşi sembolü taşımasa da kabinde 30 ila 40 adet kâse bulundu. Billig, kâselerin "kötü kokuları bastırmak için oda parfümü, aromatik yağ veya tütsü koymak amacıyla" kullanılmış olabileceğini belirtiyor.

Arkeologlar, süslü taş başlıklar ve küçük sütunlar da dahil olmak üzere tuvaletin bulunduğu binanın yüksek statüsü hakkında fikir veren birçok kalıntıya rastladı. Keşfin ayrıntıları çarşamba ve perşembe Kudüs'te çevrimiçi gerçekleştirilecek "Kudüs ve Çevresi Arkeolojisinde Yenilikler" konferansında gösterilecek.