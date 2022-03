Müzik dinlemek, bazılarımız için gerçek anlamda bir tutku. Toplu taşımada, evde, yürüyüşte, mutlu veya mutsuz olduğumuzda kısaca her anımızda müzik bize eşlik edebilir. Müzik tutkunlarının en sevdiği teknolojik aletlerden biri ise bireysel olarak müzik dinleme imkanı sunması sebebiyle kuşkusuz kulaklıktır. Peki kulaklık testi için hangi şarkıları dinleyebiliriz?

İyi bir kulaklık, müzik dinlerken alacağımız keyfi ise önemli derecede etkiler. Bir kulaklıktan duyulan beklenti, hangi müzik tarzını benimsediğimize göre bile değişebilir ancak ortak olarak sesin kaliteli gelmesini isteriz.

Peki yeni aldığımız bir kulaklık nasıl test edilir? Bass ya da tizlerde gösterdiği performanstan tutun da diğer farklı konulara kadar kulaklık testi için dinleyebileceğiniz şarkılara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Öncelikle, iyi bir kulaklık nasıl seçilir?

Yeni bir kulaklık satın almak isteyen kişinin ilk karar vermesi gereken şey modelidir. Taşıma bakımından daha rahat olsun istiyorsanız ve çok para harcamak istemiyorsanız kulak içi kulaklıkları seçebilirsiniz. Eğer, taşımak sizin için sorun değilse ve uygun bir bütçe ayarlayabilirseniz kulak üstü kulaklıkları tercih edebilirsiniz. Ayrıca, yeni yeni herkeste görmeye başladığımız kablosuz kulaklıklar da büyük rahatlık olabilir.

Model konusunu hallettiyseniz dikkat etmeniz gereken bir başka unsur, kulaklıktaki sesin dışarıya duyulmaması ve aynı şekilde dışarıdaki gürültünün de kulaklık sahibine ulaşmamasıdır. Kulaklık alırken en önemli detay ise ses kalitesindeki frekans aralığıdır. Bir kulaklığın frekans aralığı genişledikçe dinlediğiniz müziğin ses kalitesi de artar. Dolayısıyla kulaklık seçerken frekans aralığının olabildiğince geniş olmasına dikkat etmelisiniz.

Kulaklığınızı teknik özelliklere veya kişisel tercihlerinize göre seçseniz dahi tiz ve bas kalitesinden emin olduğunuz bir şarkıyı da mutlaka dinleyerek test etmelisiniz. İşte sizin için kulaklığınızı test edebileceğiniz 10 şarkıyı derledik!

Kulaklık testi için dinleyebileceğiniz şarkılar:

Muse - Hysteria

Rage Against The Machine - Killing In The Name

Steven Wilson - Luminol

José James - Trouble

ZZ Top - Blue Jean Blues

Lorde - Royals

Portishead - Machine Gun

Queen - Bohemian Rhapsody

Björk - Hunter

Gregory Porter - Holding On

Genel olarak alternatif rock ağırlıklı çalan Muse grubunun çoğu şarkısı kulaklık denemek için ideal olabilir. Hysteria şarkısı başından itibaren güçlü bas gitar rifflerine sahip olan ve elektronik unsurlar barındırdığı için kulaklığınızı test ederken dinleyebilirsiniz.

Rage Against The Machine - Killing In The Name

Killing In The Name, alternatif ve endüstriyel metal unsurları taşıyan numetal türünde oldukça ağır baslara sahip bir şarkı. Kulaklığınızı, hem dışarı ses verip vermediği konusunda test edebileceğiniz hem de adeta bass müdavimlerini mutlu edecek kadar yoğun bas riffleri barındırmasından dolayı ses dengesini kontrol ederek test edebileceğiniz ideal bir şarkı.

Steven Wilson - Luminol

12 dakikalık prog rock türündeki Steven Wilson şarkısı, yoğun derecede enstrüman kullanımına sahip. Flüt, piyano ve yoğun bas partisyonlarının kullanıldığı şarkı ile kulaklığınızı test edebilirsiniz.

José James - Trouble

Hip-hop, R&B ve modern caz türlerinin harmanlandığı şarkı, sakin ilerleyen duygulu bir parça. Dinlediğinizde, vokalin sesi oldukça pürüzsüz gelmeli. Düşük frekansta duyulan bas gitar sesleriyle kulaklığınızı test edebilirsiniz.

ZZ Top - Blue Jean Blues

İlk yarısı canlı kayıtlardan, ikinci yarısı ise stüdyo kayıtlarından oluşan ZZ Top grubunun ölümsüz şarkısı Blue Jean Blues, ana vokalistleri ve gitaristleri Billy Gibbons'ın efsane gitar sololarını barındırmasından dolayı kulaklığınızı test edebileceğiniz şarkılardan biri. Son derece teknik ve ustaca çalınmış bas gitar soloları da barındırıyor.

Lorde - Royals

'Royals' parçası için minimalist ve güçlü bir elektro pop parçası denilebilir. Parça oldukça sade, kulağı yormayacak ögelerden oluşuyor fakat etkili derecede duyulan elektro bas ve bas davul, kulaklığınızı test etmek için ideal bir şarkı yapmaya yetiyor.

Portishead - Machine Gun

Trip hop müzik türünün öncülerinden İngiliz grup Portishead'in Machine Gun şarkısı, tuhaf elektronik patlama sesleriyle başlıyor. Eğer bu şarkıyı dinlerken kulaklığınız stereo etkisini berrak bir şekilde duymanızı sağlıyorsa, kulaklığı satın alabilirsiniz.

Queen - Bohemian Rhapsody

Efsane grup Queen'in en ünlü şarkılarından biri olan Bohemian Rhapsody kulaklık denemek için en iyi şarkılardan biri olabilir. Çünkü bir şarkıdan beklediğiniz tüm ses tonlarını barındırıyor. Müzikalite bakımından kesinlikle kusursuz.

Björk - Hunter

Yaylı çalgılar ve elektronik arka vuruşların harmanlandığı ve elektronik perküsyon ögelerinin yoğun olarak kullanıldığı Hunter parçası, kulaklığınızı denemek için dinlenebilecek ideal şarkılardan biri.

Gregory Porter - Holding On

Blues tınıları taşıyan bu parça, oldukça temiz bir ses prodüksiyonuna sahip. Stereo ses kompozisyonuna sahip olan bu parçada, vokal sesini ve enstrümantal kısımları temiz bir şekilde duyuyor olmalısınız.