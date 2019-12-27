Türkiye'deki Elektronik Atıklar, 3.000 Vapur Ağırlığında

Sıfır Atık Zirvesi'ne katılan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği de (TÜBİSAD) katıldı. Elektronik atıkların her geçen gün daha korkunç boyutlara ulaştığını söyleyen yetkililer, 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki elektronik atıkların 3.000 vapur ağırlığında olduğunu belirttiler.

Günümüzden onlarca yıl önce televizyon, lüks bir cihaz olarak biliniyordu. Hatta o dönemlerde cep telefonlarını bir kenara bırakın, ev telefonu almak bile kolay değildi. Ancak artık devir değişti ve insanlar, gerek televizyonlara gerekse akıllı telefonlara kolaylıkla erişebiliyorlar. Hal böyle olunca da bir yandan elimizdeki teknolojik ürünleri eskitiyor diğer yandan da aynı hızda yeni teknolojik cihazlar satın alıyoruz.

Hepimizin evinde, eski bir akıllı telefon ya da benzeri bir cihaz vardır. Hatta bazılarımızın evinde kenara atılmış, hasar görmüş ve kullanılmayan teknolojik ürünlerin sayısı ciddi anlamda çok olabilir. İşte şimdi, bu konu ile ilgili olarak Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama, Türkiye'deki elektronik atık miktarının ne kadar korkunç seviyelere ulaştığını gözler önüne seriyor.

Türkiye, evlerde eski akıllı telefonları, tabletleri ve yazıcıları elektronik atık olarak saklıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde Sıfır Atık Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. TÜBİSAD da bu zirveye katıldı ve hem yapılan bir araştırmanın sonuçlarını hem de elektronik atıkların ne denli fazla olduğuna dair bazı açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalarda 2016 yılında yapılan bir araştırmanın, Türkiye'nin evlerde beklettiği elektronik atıkların toplam ağırlığının 3.000 şehir hatları vapuruna denk olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Yapılan araştırma, Türkiye'de en çok hangi teknolojik ürünlerin elektronik atık haline geldiğini de ortaya koyuyor. TÜBİSAD tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye en çok; akıllı telefon, fotoğraf makinesi, yazıcı ve tablet gibi ürünleri elektronik atık haline getirmiş durumda. Üstelik elektronik atık büyüklüğü, her geçen gün biraz daha artıyor.

Elektronik atık denildiği zaman akıllara sadece az önce bahsettiğimiz ürünler geliyor olabilir. Ancak elektronik atıklar sadece bunlarla sınırlı değil. Kırılmış, hasar görmüş, kullanılamaz hale gelmiş ya da ömrünü tamamlamış olan elektronik ürünlerin tümü, elektronik atık olarak nitelendiriliyor. Bu atıklar hem dünya hem de insan sağlığı için büyük riskleri de beraberinde getiriyor.

TÜBİSAD, bu konuda bazı çalışmalar yapıyor. Hatta elektronik atık toplamak için başlatılan bir proje de var ve bu proje, "Öğrenciler Elektronik Atık Topluyor" olarak isimlendiriliyor. TÜBİSAD, bu proje kapsamında 450 bin öğrenci ve öğretmene, elektronik atık bilinci konusunda ulaşmış durumda.