"Kur'an Yırtan Kız" Heykelini Yapan Sanatçının Eserleri

İnternetin ilk asparagaslarından olan "Kur'an'ı yırtan kız" hikâyesi 2000'li yıllarda epey viral olmuştu. Çok sayıda kişide travmatik anısı olan görüntüdeki şey aslında bir balmumu heykelinden ibaretti. Biz de bu sayede öğrendik ki internette görülen her şeye hemen inanmamak gerekiyormuş.

İlk kameralı telefonlarda ve e-posta zincirlerinde sıkça paylaşılan bir görüntüydü. Bir de üstüne Arapça sözler eklenince korku katsayımız da epey artmıştı. Bu uydurma hikâye tam olarak şu şekildeydi:

"İbretle okuyacağınız bu olay Umman'da gerçekleşmiştir. Bir genç kız, odasında müzik dinlemekteyken annesi de sesli bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumakla meşgulmüş. Bu sırada annesi kızına müziğin sesini kısmasını söylemiş. Bunun üzerine genç kız annesine bağırarak kendisinin susmasını istemiş. Genç kız, annesinin onu dinlemediğini ve Kur'an-ı Kerim'i hâlâ sesli bir şekilde okumaya devam ettiğini görünce hemen insanlara rehber amacıyla indirilen kutsal kitabımızı annesinin elinden alıp yırtar. O an genç kız alev alıp yanmaya başlar. Söndürmek için üzerine battaniye atar annesi. Battaniyesini kaldırdığındaysa aşağıda görülen ibretli manzarayla karşılaşır. Genç kız şu an Hollanda'da bir hastanededir. Ailesi iğne yaptırıp öldürülmesini istiyor. Bu olay dünya basınında sizin de tahmin edebileceğiniz nedenlerden dolayı pek yer almadı fakat insanlar arasında çok konuşulmakta. Olayı da bazı kaynaklardan duyduğumuz kadarıyla size anlatmaya çalıştık."

Aslında bu tasarım Avustralyalı sanatçı Patricia Piccinini'nin "Leather Landscape" adlı sergisi kapsamında 2003 yılında hazırlanan bir balmumu heykele ait.

Kendisi hipergerçekçilik akımının önde gelen sanatçılarından biri.

Yapıtları rahatsız edici özellikler taşıyor.

Fakat aslında sevgiyi öne çıkarmak istiyor.

Mary Shelley'nin Frankenstein'ını okuduğunda; Frankenstein'ın, yarattığı canavara sevgi göstermemesinden etkilenmiş.

Bu nedenle canavarlara bile sevgi gösterilmesi gerektiğini düşünerek bu eserleri ortaya çıkarmaya başlamış.

13 yaşındayken annesine kanser teşhisi konulması da tasarımlarını etkilemiş.

Çünkü biyolojiye olan merakı artmış.

Eserlerinde de annelik vurgusu sık sık görülüyor.

Genellikle hayvan-insan melezi yaratıklar öne çıkıyor.

Patricia Piccinini'nin, bir nesli ne kadar ürküttüğünden haberi var mıdır bilinmez ama neyse ki diğer eserleri "Kur'an'ı yırtan kızın sülalesi" adlı bir devam hikâyesiyle seriye dönüşüp de viral olmadı ve bizi daha ciddi travmalara sürüklemedi.