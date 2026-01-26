Sosyal Medyada Gündem Olan "Kurşun, Altına Dönüştürüldü" Haberleri Gerçek mi? Artık Dilediğimiz Kadar Altın Üretebilecek miyiz?

İsviçre'de bilim insanları, Büyük Patlama'yı taklit etmeye çalışırken kurşundan altın ürettiler. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşte sosyal medyada büyük ilgi gören olayın detayları...

Geçtiğimiz hafta sonunun en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, bilim insanlarının kurşundan altın üretmiş olduğuna ilişkin haberlerdi. Sosyal medyada büyük ilgi gören gelişme, Büyük Patlama olayını taklit etmeye çalışan bilim insanlarının kurşundan altın üretmiş olmasıydı.

Hemen şunu söyleyelim; konuyla ilgili yapılan haberler yanlış değil. Yani bilim insanları, gerçekten de kurşunu altına dönüştürmeyi başardılar. Ancak bu olay öyle tahmin ettiğiniz gibi bir altın üretiminden ibaret değil. Gelin sosyal medyada gündem olan olayın detaylarına bakalım.

Evet, gerçekten kurşun altına dönüştürüldü. AMA...

Kurşundan altın üretildiği doğru bir haber. Ancak bu yeni bir gelişme değil. Nükleer fizik üzerine çalışan bilim insanları, uzun zamandır kurşun atomunda bulunan 3 protonu ayırarak altın atomu atomu üretebiliyorlar. İşte İsviçre'de çalışmalarını sürdüren bilim insanları da tam olarak bunu yaptılar. Ancak burada üretilen altın, atomik ölçekte, üretilen altının ağırlığı yaklaşık 29 trilyonda bir gram. Yani külçe külçe altın üretilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu altının maddi değeri yok. Hatta tüketilen enerjinin maliyeti, bu altının değerinden çok daha fazla.

Daha da önemlisi altın, yalnızca protonlar çıkarılarak elde edildiği ve nötron sayısı değişmediği için elde edilen "altın", kararlı yapıda da değil. Yani bu altın radyoaktif durumda ve dışarıya parçacık salarak farklı bir atoma dönüşme eğiliminde. Özetle; üretilen altın, kuyumcuda gidip aldığınız altın gibi bir altın değil.

Peki kurşun atomundaki protonlar nasıl ayrıldı?

İsviçre'de yapılan çalışma, tam anlamıyla rastgele bir denk gelişti. Çünkü kurşun atomlarını çarpıştırmak isteyen bilim insanları, nükleer reaksiyon sırasında atomların birbirlerine çok yakından geçtiğine tanıklık ettiler. İşte iki atomun bir araya geldiği noktada oluşan elektrik alanı, bir kurşun atomundaki 3 protonun çekirdekten ayrılmasına neden oldu. Bu işlem sırasında ortaya çıkan enerjinin, bir şimşeğin yarattığı enerjinin kabaca 1 milyon katı olduğunu belirtelim. Yani üretilen altının pratikte hiçbir karşılığı yok.