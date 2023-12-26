Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, Türkiye'nin en popüler online alışveriş platformlarından olan Trendyol ile bir alışveriş finansman hizmeti geliştirmek için iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında Kuveyt Türk kullanıcıları, kredi kartsız olarak taksitle alışveriş yapabilecekler.
Trendyol müşterileri, Kuveyt Türk üzerinden kullanabilecekleri alışveriş finansmanı hizmeti ile birlikte pratik, hızlı, kredi kartsız ve şubesiz anında finansman kullanabilecekler. Böylece alışverişlerini 36 aya varan taksit imkanları ile ödeyebilecekler. Yapılan iş birliğiyle Kuveyt Türk, Trendyol'da bu tür bir hizmet sunan ilk katılım finans kuruluşu da oldu.
Kredi kartı limitleri etkilenmeyecek
Konuyla ilgli olarak açıklama yapan Kuveyt Türk, müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor. Kuveyt Türk, ‘alışveriş finansmanı’ alanında Trendyol ile iş birliğine giderek protokol imzaladı. Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, konuyla ilgili şöyle konuştu:
Kuveyt Türk müşterileri, Trendyol'da ödeme seçeneklerinden Kuveyt Türk Alışveriş Finansmanı'nı seçerek bu finansman hizmetini kullanabilecek. Bu tüketicilerin Kuveyt Türk müşterisi olmamaları durumunda görüntülü görüşme ile müşteri olabilmeleri de mümkün olacak.