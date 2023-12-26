Kuveyt Türk ve Trendyol, kredi kartsız online alışveriş finansmanı için iş birliğine gittiklerini açıkladı. Bu anlaşma ile Kuveyt Türk müşterileri, Trendyol mobil uygulaması üzerinden yaptıkları alışverişler için 36 aya varan taksitle finansman desteği alabilecek.

Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, Türkiye'nin en popüler online alışveriş platformlarından olan Trendyol ile bir alışveriş finansman hizmeti geliştirmek için iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında Kuveyt Türk kullanıcıları, kredi kartsız olarak taksitle alışveriş yapabilecekler.

Trendyol müşterileri, Kuveyt Türk üzerinden kullanabilecekleri alışveriş finansmanı hizmeti ile birlikte pratik, hızlı, kredi kartsız ve şubesiz anında finansman kullanabilecekler. Böylece alışverişlerini 36 aya varan taksit imkanları ile ödeyebilecekler. Yapılan iş birliğiyle Kuveyt Türk, Trendyol'da bu tür bir hizmet sunan ilk katılım finans kuruluşu da oldu.

Kredi kartı limitleri etkilenmeyecek

Konuyla ilgli olarak açıklama yapan Kuveyt Türk, müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor. Kuveyt Türk, ‘alışveriş finansmanı’ alanında Trendyol ile iş birliğine giderek protokol imzaladı. Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Müşterilerimizin güncel talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sektör dinamiklerini yakından takip ediyor, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor, yeni iş birliklerine imza atıyoruz. Trendyol ile yaptığımız iş birliği kapsamında, müşterilerimiz, Trendyol mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerde, Kuveyt Türk’ün alışveriş finansmanı ödeme yöntemi sayesinde hem kredi kartına ihtiyaç duymadan hem de 36 aya varan taksit imkanından yararlanarak alışveriş yapabiliyor. Böylece müşterilerimiz kredi kartı limitleri etkilenmeden pratik ve hızlı şekilde alışveriş yapma imkanına kavuşmuş oluyor. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya ve müşterilerimize yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.”

Kuveyt Türk müşterileri, Trendyol'da ödeme seçeneklerinden Kuveyt Türk Alışveriş Finansmanı'nı seçerek bu finansman hizmetini kullanabilecek. Bu tüketicilerin Kuveyt Türk müşterisi olmamaları durumunda görüntülü görüşme ile müşteri olabilmeleri de mümkün olacak.