Bir balık türünün kuyruğundan nefes alabildiğini, su dışında karada da uzun saatler hayatta kalabildiğini ve vücut uzunluğunun 6.000 katı uzunluğunda yol kat edebildiklerini söylesek?

Kulağa oldukça tuhaf geliyor öyle değil mi? İçten içe “Bu nasıl balık!” cümlesini kurduysanız, yalnız değilsiniz.

Gelin, bu garip balıkların özelliklerine ve yeteneklerine bakalım.

Genellikle Afrika, Güney Amerika ve Asya’da rastladığımız killifish isimli balıklar, kuyruklarından nefes alabilirler.

Çoğu killifish, aynı su kütlesinde bulunan bir yumurtadan çıkar, yaşar ve bir süre sonra ölür. Ancak türün bazı balıkları, oldukça cesaretlidir ve kendilerini büyük bir maceranın içine atarlar.

Sınırlı kaynaklar veya yiyecekler için rekabet çok fazla olduğunda ya da bir avcı onları avlamaya geldiğinde, bazı killifish balıkları, kuru topraklarda inanılmaz mesafeler kat ederek karanın derinliklerine hatta ormanlara doğru yol almaya karar verir. Ayrıca bunu zıplayarak yaparlar.

Bu etkileyici göçü ise hem sıçrama hem de kuyruklarından nefes alma yeteneklerine borçludurlar.

Çoğu balığın solungaçları, hepimizin bildiği gibi su dışında çalışmaz. Bu sebeple birçok balık, havada veya karada çok uzun süre kalırsa ölür. Fakat killifishler için durum oldukça farklıdır.

Bu balıklar karadayken, oksijen almak için yüzeye epey yakın olurlar ve bu şekilde kuyruklarından nefes alabilirler. Onlar, bu şekilde evrimleşmişlerdir. İlk etapta kulağa biraz mantıksız gelebilir ancak onların bu yetenekleri, su dışında 15 saate kadar hayatta kalmalarına olanak sağlar.

Hatta bu süre zarfında, su aramak için kendi vücut uzunluklarının 6.000 katı kadar yol kat edebilirler. İtiraf edin oldukça etkileyici öyle değil mi?

Ancak bu noktada bilim insanlarının kafasını karıştıran bir soru da var.

Bazı killifishlerler sıçrama hareketini yaparken bazıları bunu hiçbir zaman yapmaz. Peki bunun nedeni ne? Araştırmacılar, killifishleri çeşitli testlere tabi tutsalar da henüz bu sorunun cevabını net bir şekilde bulamadılar ancak elbette bazı fikirleri var.

Killifish türünün bazı balıkları, şaşırtıcı şekilde cesaretli olabilirken bazıları bu cesaretten yoksun olabilir. Ayrıca bu noktada genler de işin içinde olabilir. Yani bu türün bazıları sahip olduğu cesaretleri ile bu yeteneklerini çekinmeden kullanırken, bazıları ise utangaç ve bulundukları yerde kalmaya meyilli.

Öte yandan bilim insanları bu balıkları mikroskopta inceleyerek, onlara dair tüm ayrıntıları keşfetmeye devam ediyor.

İncelemelere göre killifishlerin kuyrukları, tuhaf bir şekilde çok inceydi. Hatta yalnızca birkaç hücre kalınlığındaydı.

Kuyrukları, sudan çıktıklarından dışarı doğru açılıyor ve sahip oldukları kırmızı kan hücreleri, mikroskop altında kılcal damarları incelendiğinde rahatlıkla görülebiliyordu.

Kan hücreleri ve kılcal damarları öylesine farklı bir dizilime ve yapıya sahipti ki bu da onların nasıl zıpladıklarını veya su dışında kuyruklarından nasıl nefes aldıklarını açıklar nitelikteydi.

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