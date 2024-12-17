Ustura balıklarının dik bir şekilde yüzdüğünü biliyor musunuz? “Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak bu bilgi doğru. Diğer tüm balıklar hepimizin bildiği şekilde yatay bir biçimde yürürken ustura balıkları, diklemesine yüzerler.

Peki bunun nedeni ne olabilir? Ustura balıkları neden diğer balıklardan farklı bir şekilde yüzmeyi tercih ediyorlar?

Gelin, cevaplayalım.

Ustura balıkları, âdeta kılık değiştirme ustalarıdır.

Onlar uzun ve tıpkı bir jilet gibi ince yapılarıyla dikkati çekerler. Çoğunlukla; deniz çayırı yataklarında, deniz kestanelerinin dikenlerinde ve mercan dallarında barınırlar. Onların dikey şekilde yüzmelerinin ise birkaç nedeni vardır.

Ustura balıkları, daima büyük ve senkronize sürüler hâlinde hareket ederler. Bu davranışları, birbirlerinin aralarında saklanmalarına olanak sağlar. Yine sahip oldukları vücut renkleri de buna katkı sağlar.

Hatta yaşadıkları habitata göre onları kamufle eden farklı renklere sahiplerdir. Örneğin deniz çayırlarında bulunan uskumru balıklarının sırtlarında genellikle yeşilimsi sarı bir renk tonu yer alır.

Ustura balıklarının alışılmadık biçimdeki bu yüzme yöntemiyle kendilerini gizlemelerinin aslında 2 farklı amacı vardır.

İlki, daha büyük ve yırtıcı balıklardan kaçmaya çalışmalarıdır. İkincisi ise avcı gibi davranma sırası kendilerine geldiğinde, avlarına gizlice yaklaşma şanslarını artırmaktır.

Bu balıklar genellikle kopedodlar veya amfipodlar gibi küçük omurgasızları avlarlar. Bu omurgasızlar bazı zamanlar, deniz kestanelerinin dikenlerine yuva yaparlar fakat uskumru balıkları, yaratıcı kılık değiştirme yöntemleri sayesinde bu omurgasızlara gözükmeden onları avlamayı başarır.

Ayrıca ustura balıklarının küçük bedenleri, ince, kemikli ve şeffaf zırh plakalarıyla kaplıdır. Yüzgeçleri ise oldukça sıra dışıdır. Kuyruk yüzgeçleri, sırt yüzgeçleriyle yer değiştirebilir ve eklemli bir yapıya sahip olduklarından onlara kıvrak bir hareket olanağı sağlar.

Özetle ustura balıklarının, diğer tüm balıkların aksine dikey şekilde yüzmelerinin iki farklı nedeni vardır. Onlar bu yüzme şeklini hem yırtıcılardan kaçmak için hemde avlarını yakalamak için tercih ederler.

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