Araştırmalar, insanların yürürken kaldırıma bakması gibi balıkların da yüzerken aşağı baktığını gösteriyor. Peki neden?

Balıkların yüzüne baktığında hiçbir şey anlamıyor olabilirsiniz ancak onlar da en az diğer hayvanlar kadar hissedebilen canlılar. Sadece yüz ifadelerinden bir şey anlaşılmıyor.

Benzer şekilde, bir balığın yüzerken aşağı doğru baktığını da fark etmemiş olabilirsiniz. Çalışmalar, balıkların yüzerken aşağı baktığını doğruladı ve sebebini açıkladı.

Balıkların aşağı bakma hareketi üzerine yapılan çalışmada, zebra balığının yüzerken gördüğünü görebilecekleri bir sistem yaptılar.

Su hareket ettikçe balıklar yerlerinde kalmak için sürekli olarak kendilerini dengelemeye çalışıyor. Bu noktada diğer balıklara, bitkilere veya herhangi başka bir şeye odaklandıklarında, hareket ettiklerine dair yanlış bir his verebilir.

Öte yandan altlarındaki sabit nokta, yüzme yönleri ve hızları hakkında daha güvenilir bir his ve bilgi veriyor.

Hareket etmeyen bir otobüs üzerinden düşünebilirsiniz.

Hiç otobüsle seyahat yaparken, içinde bulunduğunuz araç durmasına rağmen yandaki araç hareket ettiği için sizin otobüsünüz hareket ediyor sandığınız oldu mu? Hah, işte durum tam olarak bu.

Diğer otobüsten gelen görsel ipucu çok güçlü olduğundan, bize hareketsiz olduğumuzu söyleyen tüm duyularımızın önüne geçiyor. Balıklarda da aynısı söz konusu.

Özetlemek gerekirse balıkların ileriye doğru yüzerken aşağı bakması, kendi kendilerini dengelemelerine yardımcı olmak için evrimleşen, uyarlanabilir bir davranış.

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