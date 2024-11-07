Kim Jong-un'un Vladimir Putin'in ordusuna destek amaçlı Rusya'ya gönderdiği askerler, internete erişmeleriyle porno bağımlısı oldular.

Kuzey Koreli askerlerin Rusya'da savaşa katılmak için ülkeye geldiklerinde sınırsız internet erişimine kavuşmaları beklenmedik sonuçlara yol açtı.

Financial Times köşe yazarı Gideon Rachman, güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgiler doğrultusunda Kim Jong-un'un Vladimir Putin'in ordusuna destek vermek için gönderdiği Kuzey Koreli askerlerinin internet erişimine ulaşabilmeleri sayesinde özellikle pornografi odaklı içeriklere odaklandıklarını ve bu durumun askerlerde bağımlılık yarattığını belirtti.

Kuzey Kore'de sınırsız internet erişimi bulunmuyor

Kuzey Kore'de internet erişimi, yalnızca devletin izin verdiği ve "Kwangmyong" olarak bilinen kısıtlı bir ağla sınırlı. Bu ağda sadece devlet propagandası bulunuyor ve yurtdışındaki sitelere erişim mümkün değil. Bu nedenle Rusya'daki sınırsız internet erişimi Kuzey Koreli askerler için alışılagelmişin dışında bir deneyime yol açtı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Binbaşı Charlie Dietz, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'daki internet alışkanlıklarını doğrulayamasa da bu durumun Moskova'nın bir sorumluluğu olduğunu ifade etti.

İnternet kullanımları kontrol altına alınmaya çalışıldı

Moskova ise internet kullanımını kontrol altına almak için TSPU olarak bilinen bir düzenleme sistemi kurdu. Buna rağmen VPN gibi araçlarla sansürlerin aşılabildiği ve askerlerin sınırsız erişime sahip olabildikleri gözlemlendi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya bu desteği, Pyongyang'ın Moskova ile yakınlaşan ilişkileri kapsamında değerlendirilirken, her iki ülke de bu birlikteliğin önemine bir süredir vurgu yapıyor.

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