Kuzey Kore’de üretilen telefonlar, vatandaşların dış dünya ile iletişimini sınırlandırmak amacıyla tasarlanıyor. Bu telefonların internet erişimi sadece yerel "Kwangmyong" adlı iç internet ağı ile sınırlı.

Yalnızca devlet onaylı sitelere erişim sağlayan bu telefonlar, dış dünyayla nasıl iletişim kuruyor?

Üstelik dışa doğru çağrı ve mesajlaşma imkânı da yok!

Bu telefonlarda gizli gözetim ve izleme özellikleri var.

Hükûmet, her telefon üzerinden kullanıcıların faaliyetlerini anlık olarak izleyebiliyor. Arama kayıtları, mesajlar ve uygulama kullanımı gibi veriler düzenli olarak denetleniyor. Birçok telefon, kullanıcıların haberi olmadan ekran görüntüsü alarak devlet veri tabanına kaydediyor.

Sosyal medya uygulamaları veya mesajlaşma platformları yok, bunların yerine devlet tarafından geliştirilen uygulamalar kullanılıyor. Ayrıca yazılımlar değiştirilemiyor veya kaldırılmıyor; bu, kullanıcıların uygulama ekleme veya kaldırma gibi basit işlemleri yapmasını bile engelliyor.

Telefonlar, dışarıdan bakıldığında modern bir akıllı telefona benzese de işlevsellik açısından oldukça sınırlı.

Pyongyang

Kuzey Kore hükûmeti, cihazların "akıllı" olarak görünmesi için birtakım yüzeysel özellikler eklemiş olsa da bunlar, diğer ülkelerdeki cihazlardaki gelişmiş özelliklerden oldukça farklı. Mesela hava durumu uygulamaları yalnızca ülke içindeki hava durumunu gösteriyor ve "haber" uygulamaları tamamen devlet propagandası ile dolu içeriklerden oluşuyor.

Bu telefonlar "Arirang," "Pyongyang," ve "Jindallae" gibi isimlerle piyasaya sürülüyor. Bu telefonlar, Kuzey Kore'nin yüksek güvenlik politikalarına uygun olarak sınırlandırılmış özelliklere sahip. İşte Kuzey Kore'de en çok bilinen telefon modelleri:

Kuzey Kore'nin en bilinen telefon serilerinden biri olan "Arirang," Samsung veya Huawei gibi popüler markaların tasarımlarına benziyor, ancak içerik ve işlevsellik bakımından oldukça kısıtlı.

Arirang

İlk Arirang modelleri 2013’te tanıtıldı ve genellikle devlet destekli tesislerde üretiliyor. Android tabanlı olmasına rağmen bu cihazlar, yalnızca Kuzey Kore’nin kendi uygulamaları ve yerel "internet" ağı olan

"Pyongyang" serisi de Kuzey Kore’de yerli üretim olarak tanıtılan bir başka telefon markası. Pyongyang 241 ve 242, yerel pazara hitap eden telefonlar olup diğer Arirang serisine göre biraz daha modern bir tasarıma sahip. Bu modelde devlet onaylı medya uygulamaları çalışıyor.

"Jindallae" telefonları, Kuzey Kore’nin en son teknolojiye sahip modellerinden birisi.

Jindallae

Jindallae telefonları, ülke içinde popülerleşen diğer cihazlara göre daha iyi teknik özelliklere sahip ve biraz daha büyük bir ekran boyutuyla geliyor. Yine de hükûmetin onayladığı içerikler ve sınırlı yazılım destekleri dışında pek fazla özellik sunmuyor.

Bu model, fotoğraf çekim kapasitesine ve video izleme özelliklerine sahip. Çift kamera ile gelen telefon, hükûmetin sağladığı medya içeriklerini görüntüleme gibi işlevlere izin veriyor.

Bu cihazların tümü, Kuzey Kore'nin sıkı sansür ve izleme politikalarına uygun olarak tasarlanıyor ve sınırlı bir işlevselliğe sahip. Dışa kapalı yazılımlar ve kısıtlı uygulama seçenekleriyle tüm bu telefonlar hükûmetin koyduğu kurallar dahilinde kalıyor.

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