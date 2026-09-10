Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medyada #80lerchallenge etiketiyle yayılan akımda kullanılan yapay zeka uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan duyuruda, kullanıcıların nostaljik fotoğraflar oluşturmak amacıyla bu sistemlere yüklediği görsellerin dijital mahremiyet açısından risk taşıdığı ifade edildi.
Açıklamada, fotoğrafların işlenmesi sırasında kişilere ait biyometrik verilerin elde edilebileceği vurgulandı.
KVKK’nın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
''Yapay zekâ uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü #80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar, fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir.''
Bu nedenle fotoğrafınızı paylaşmadan önce;
- Uygulamaların hangi verilerinize eriştiğini kontrol ediniz.
- Verilerinizin hangi amaçlarla kullanılabileceği hakkında bilgi edininiz.
Hatıralar yaşasın, size ait olan sizde kalsın...''