Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

KVKK’dan Sosyal Medyadaki 80’ler Akımı İçin Uyarı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

KVKK, sosyal medyada popüler olan 80’ler akımındaki yapay zeka uygulamaları hakkında bir uyarı mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada, fotoğrafların bu tür uygulamalara yüklenmesinin biyometrik verilerin işlenmesine yol açabileceği belirtildi.

KVKK’dan Sosyal Medyadaki 80’ler Akımı İçin Uyarı
Deniz Şen Deniz Şen /

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medyada #80lerchallenge etiketiyle yayılan akımda kullanılan yapay zeka uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yapılan duyuruda, kullanıcıların nostaljik fotoğraflar oluşturmak amacıyla bu sistemlere yüklediği görsellerin dijital mahremiyet açısından risk taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, fotoğrafların işlenmesi sırasında kişilere ait biyometrik verilerin elde edilebileceği vurgulandı.

KVKK’nın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

''Yapay zekâ uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü #80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar, fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir.''

Bu nedenle fotoğrafınızı paylaşmadan önce;

  • Uygulamaların hangi verilerinize eriştiğini kontrol ediniz.
  • Verilerinizin hangi amaçlarla kullanılabileceği hakkında bilgi edininiz.

Hatıralar yaşasın, size ait olan sizde kalsın...''

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Harika Özelliklere Sahip Amiral Gemisi Redmi K100 Pro ve Pro Max Tanıtıldı: 9070 mAh Batarya, 185 Hz Ekran ve Dahası

Harika Özelliklere Sahip Amiral Gemisi Redmi K100 Pro ve Pro Max Tanıtıldı: 9070 mAh Batarya, 185 Hz Ekran ve Dahası

HyperOS 4 Resmen Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yenilikler

HyperOS 4 Resmen Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yenilikler

OPPO Reno16 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri!

OPPO Reno16 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri!

Samsung'un One UI 9'da Kullanacağı Yeni Zil Sesi Belli Oldu: İşte Telefonunuzun Yeni Zil Sesi!

Samsung'un One UI 9'da Kullanacağı Yeni Zil Sesi Belli Oldu: İşte Telefonunuzun Yeni Zil Sesi!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

30 Bin TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Anne/Baba Telefonları

30 Bin TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Anne/Baba Telefonları

Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de Satışa Çıktı: 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran!

Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de Satışa Çıktı: 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran!

Mobil Hat Kısıtlamaları 6 Ay Ertelendi! İşte Yeni Kapanış Tarihleri

Mobil Hat Kısıtlamaları 6 Ay Ertelendi! İşte Yeni Kapanış Tarihleri

Instagram

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com