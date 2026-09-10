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KVKK’dan Sosyal Medyadaki 80’ler Akımı İçin Uyarı

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KVKK, sosyal medyada popüler olan 80’ler akımındaki yapay zeka uygulamaları hakkında bir uyarı mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada, fotoğrafların bu tür uygulamalara yüklenmesinin biyometrik verilerin işlenmesine yol açabileceği belirtildi.