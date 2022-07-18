KYK Borçlarının Faizlerinin Silinmesi Gündem Oldu

KYK kredilerinin geri ödemesindeki faiz nedeniyle sosyal medya son 1 aydır bu gündemle çalkalanıyordu. Sonunda yetkililer halkın sesini duydu ve KYK kredisinde sadece ana paranın ödenmesinde karar kılındı. Gelin, bu kararın ardından sosyal medyadan gelen tepkilere birlikte bakalım.

Geçtiğimiz 1 aydır tüm Türk gençliğinin gündeminde Kredi ve Yurtlar Kurumu kredisine eklenen enflasyon faizi var. Daha önce sizlere KYK kredisinin geri ödemesini sorgulattıklarında karşılarına aldıkları paranın katbekat fazlası çıkan insanların sosyal medyada verdikleri tepkileri burada derlemiştik.

Çok uzun süredir halkın gündeminde olan bu konu, bir süre sonra siyasilerin de diline taşınmaya başladı. Sosyal medyada yapılan binlerce paylaşım sonrası bugün açıklanan karar ile birlikte KYK kredilerinin geri ödemesinde, alan kişinin sadece ana paradan mesul olacağı kesinleşti. Peki her şey nasıl gelişti? Gelin sosyal medyanın zafer hikâyesine bakalım.

Halk, geçtiğimiz 1 aydır KYK kredisi borçlarına eklenen faizden yakınıyordu

Sosyal medyada birçok insan aldığı KYK kredisinin geri ödemesindeki faizleri görünce şoke olmuştu. 37.400 TL KYK kredisine imza atan bir vatandaş, ‘Enflasyon Farkı Toplam Tutarı’nın neredeyse 92.000 TL olduğunu görmüştü. Tek o da değildi, onun gibi milyonlarca üniversiteli, aynı dertten sosyal medyada yakınıyordu.

Belirli bir süre yetkililer sessiz kaldı. Daha sonra siyasilerin ve ünlülerin de dahil olmasıyla süreç hızlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı bir konuşmada ‘KYK kredilerinin geri ödemesiyle alakalı yeni bir düzenleme yaptıklarını, hiçbir Türk gencini mağdur etmeyeceklerini’ söylemişti. Siyasilerden bu karara en çok etkisi olan isimlerden biri de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuş ve "Faizli KYK borçlarınızı ödemeyin!" demişti.

En sonunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada KYK kredilerinin geri ödemesindeki faiz ve enflasyon farkının ortadan kaldırıldığını, borçluların sadece ana parayı ödeyeceklerini duyurdu.

Tabii bu durum daha önceden KYK kredilerini faiziyle geri ödeyen insanları kızdırdı. O konuda ne yapılacağı bilinmez ancak şu an için önümüze bakmakta fayda var. Biz size KYK borcu faizlerinin silinmesine gelen tepkileri derleyelim, siz de onlara baktıktan sonra düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın.

KYK borcundaki faiz ve enflasyon farkının kaldırılmasına sosyal medyadan gelen tepkiler: