KYK Borçlarına Gelen Faiz Sosyal Medyada Gündem Oldu

Birçok sosyal medya kullanıcısı, KYK borçlarını bir site üzerinden hesapladıklarında geri ödemelerinin aldıkları paradan çok daha fazla olduğunu gördü. Haliyle bu durum sosyal medyada büyük tepki yaratti.

Hepimizin bildiği gibi her yıl milyonlarca öğrenci, hayallerini gerçekleştirmek için ülkenin dört bir yanından üniversitelere giriş yapıyor. Tabii ki yaşanan ekonomik sıkıntılar, öğrencilerin ekstra gelir için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan ücretlere yönelmesine neden oluyor.

Ancak her öğrenciye burs çıkmayabiliyor. Bu durumla karşılaşan öğrenciler, mecburen geri ödemeli KYK kredilerine başvurmak zorunda kalıyor. Şimdi gelen haberler, ise bu yıl kredi almayı tamamlayan öğrencilere çıkan borçların beklenenden çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

KYK borçlarına yapılan artış sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada birçok kişi, aldığı KYK kredisinin geri ödemesi ile ilgili paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlarda borca getirilmesi tahmin edilen faizlerin oldukça yüksek olması da büyük tepki topladı. Örneğin bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan bir hesaplamayı içeren ekran görüntüsünde, anapara tutarının 32.415 TL olduğunu, toplam geri ödemenin ise 102.348 TL olduğu görüldü. Ayrıca görüntüde ‘Enflasyon Farkı Toplam Tutarı’nın 69.933 TL olması da büyük dikkat çekti. Tabii ki bu paylaşımın bir hesaplama sitesi üzerinden yapıldığının belirtildiğini, henüz e-devletten borçların çıkmadığını belirtmeden geçmemek gerek. Ancak KYK kredisi alan kişilerle yaptığımız denemelerde hesaplama sitesindeki borçların E-Devlet platformunda açıklanan borçlara çok yakın olduğunu da belirtelim.

Bunn yanı sıra bir başkasının ise 26. 910 TL kredi aldığı; ancak ‘Enflasyon Farkı Toplam Tutarı’nın 48.274 TL olması sebebiyle 75.184 TL ödeyecek olması da dikkat çekti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesindeki açıklamasına göre, aylık bazda ve izleye yıllardaki artış oranlarına göre ödenecek olan kredilerin, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak olan tutar üzerinden geri ödenmesi gerekiyor.

KYK borçlarına yönelik bu tarz haberler geçtiğimiz yıl da ortaya çıkmıştı. 23 bin TL ödeme alan bir öğrencinin borcunun 36 bin TL olması buna örnek olabilir. Bunun yanı sıra 28 bin lira ödeme alan bir öğrencinin 48 bin TL’ye varan ödeme yapması gerektiği de geçtiğimiz yıl gelen haberler arasında yer almıştı.

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