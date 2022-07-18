KYK Kredi Borçları İçin Yeni Düzenleme Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek çıkan KYK kredi borçları için yapılacak yeni düzenlemeyi açıkladı. Öğrenciler, sadece aldıkları tutarı geri ödeyecekler.

Son günlerde ülkemizdeki öğrencilerin en büyük gündemlerinden birisi olan KYK kredi borcu hakkında bugün beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından KYK kredi borçları için yapılacak düzenlemeyi paylaştı.

Kredi geri ödemeleri, herhangi bir enflasyon farkı ya da faiz farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden belirlenecek. Yani öğrenciler, sadece aldıkları tutarda krediyi geri ödeyecek. KYK kredisinden faydalanan toplam 881 bin öğrenciden 26 milyar TL ödeme alınmamış olacak. Yeni düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

"Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik.Ana para geri alınacak."

e-Devlet üzerinde 'Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama' ekranı hata vermeye başladı

KYK kredileriyle ilgili yaşanan yeni gelişmenin ardından çok sayıda kullanıcı e-Devlet üzerinden KYK geri ödemesini kontrol etmek üzere sisteme giriş yaptı. Ancak sistemde yaşanan bu yoğun talep artışı sonrası yükleme ekranında uzun bir süre bekleyen kullanıcılar, sonrasında da yukarıda görmüş olduğunuz hatayı aldı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğreniminde KYK kredisinden faydalanan öğrenciler, borçlarının üretici fiyat endeksine bağlı olmasından kaynaklı olarak yüksek borçlarla karşılaşmıştı. 40 bin TL kredi alan öğrenciler, 150 bin TL'ye varan borçlarla karşılaşmıştı.

Konu sosyal medyada yankı bulduktan ve öğrencilerden tepki topladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı'ndan konuya yönelik düzenleme yapılacağına dair açıklama gelmişti.