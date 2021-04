Seyircilerin ekranlarda izlediği en zekice hazırlanmış dizilerden biri olan La Casa de Papel, dünya üzerinde büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 5. sezon ile finalini yapacak olan dizi için alternatif dizileri sizler için listeledik.

Netflix’in La Casa de Papel’i, ilk bölümünden itibaren izleyiciyi kendisine bağlayan bir dizi. La Casa de Papel, alanlarında uzman bir grup soyguncunun, planlama konusunda deha olan bir karakterle İspanyol Merkez Bankasını soyma hikayesini anlatıyor. Karmaşık komplolar, çok sayıda suç faliyetleri ve zekice planlardan oluşan La Casa de Papel, Temmuz 2020’de 5. sezonun son sezon olacağını duyurdu. Bu da demek oluyor ki dizinin hayranları sadece bir sezon daha izleyecekler.

Netflix’in en sevilen dizilerinden biri olan La Casa de Papel, Fransa, İtalya, Arjantin, Şili, Brezilya ve Portekiz’de en çok izlenen televizyon dizisi oldu. Serinin Kuzey Afrika, Orta Doğu ve ülkemizde de önemli bir hayran kitlesi var. Netflix haklarını satın almadan önce iptalin kıyısında olan dizi, aralarından Emmy Ödülleri’nin de bulunduğu 19 adet ödüle sahip.

Sevilen dizinin yeni sezonunu beklerken, ya da dizi bittikten sonra aynı heyecanı yakalayıp izleyebileceğiniz dizileri sizler için sıraladık. Listedeki diziler, sahip oldukları konularla, suç temasını işlemeleriyle ve dahice planlarıyla La Casa de Papel’e benzer diziler.

La Casa de Papel Benzeri Zekice Tasarlanmış En İyi 9 Dizi

Narcos

Prison Break

Breaking Bad

Ozark

El Senor de los Cielos

The Heist

Dirty Money

Evil Genius

Heist

The Americans

Pablo Escobar'ın başını çektiği kartelleri anlatan, belgesel gibi dizi: Narcos

Yıl: 2015

IMDb Puanı: 8,8

Yönetmen: Carlo Bernard, Chris Brancato, Doug Miro

Oyuncular: Pedro Pascal, Wagner Moura, Boyd Holbrook

Bir diğer Netflix orijinal dizisi olan Narcos, La Casa de Papel’in aksine, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayatını ve ölümünden sonrasını konu alan dizi, Escobar’ın nasıl halk kahramanı olduğunu anlatıyor. Escobar’ın ölümünden sonra, 3. sezon Meksika’da varlığını sürdüren Cali Karteli’nin hikayesi hakkında. 1980’lerin sonunda geçen hikaye, suç ve dram dizileri arasında en iyisi olarak anılıyor. Yağmur ormanlarında uyuşturucu laboratuvarları inşa etmekten, oluşturulan maddenin başka ülkelere taşınmasına kadar zekice planları konu alan Narcos, izleyiciyi her saniyede şaşırtıyor.

Ne zaman 'iyi kurgu' desek akıllara gelen Prison Break:

Yıl: 2005

IMDb Puanı: 8,3

Yönetmen: Paul T. Scheuring

Oyuncular: Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco

Adından da anlaşılacağı gibi, hapishaneden kaçış öyküsünü konu alan Prison Break, bir kaçış hikayesinden çok daha fazlası. İşlemediği bir suç yüzünden ölüm cezasına çarptırılan abisini kurtarmaya çalışan Michael Scofield (Wentworth Miller), yine işlemediği bir suç ile abisinin bulunduğu hapishaneye girmeyi başarıyor. Öncesinde planladıkları ile abisini kaçırmaya çalışan Scofield, seyirciyi her hamlesiyle şaşırtıyor. La Casa de Papel’e dahice planlarının yanı sıra, mahkum ve müfettiş ilişkisiyle Profesör ve Müfettiş Raquel ilişkisi açısından da benziyor. Prison Break, başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesindeki şaşırtıcı bükülmeleriyle izlenmeyi hak ediyor.

Her detayı ile ekrana kilitleyen Breaking Bad:

Yıl: 2008

IMDb Puanı: 9,5

Yönetmen: Vince Gilligan

Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn

Kanseri iyice yayılmış ve son raddeye gelmiş olan bir kimya öğretmeninin, ailesine ve engelli oğluna bir ömür yetecek kadar para bırakmak için uyuşturucu işine girmesini konu alan Breaking Bad, tüm zamanların en iyi dizileri arasında. 2008’de gösterime giren ve 2013’te sonlanan dizi, zamanımızın en dahice yapımlarından biri.

Birçok kötü adam, polis kovalamacası ve uyuşturucu ticareti gördüğümüz Breaking Bad, aynı zamanda bir aile draması olduğu için izleyiciye farklı bir deneyim sunuyor. Ailesinin mali güvencesi için kelimenin tam anlamıyla canını tehlikeye atan Walter White, bütün bu işleri tek başına yapamayacağı için eski öğrencisi Jessie Pinkman’ı da yanına alıyor.

Gerilim ve gizeme doyacağınız Ozark:

Yıl: 2017

IMDb Puanı: 8,4

Yönetmen: Bill Dubuque, Mark Williams

Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

La Casa de Papel benzeri diziler listemizdeki bir diğer suç dizisi ise Ozark. Yine Breaking Bad tarzı bir konuyu ele alan dizide, ana karakterimiz kanser hastası bir kimya öğretmeni değil; bir muhasebeci. Tanınmış uyuşturucu baronlarının muhasebelerini tutan Marty Byrdegets, hesap tutmada ve bunu kirli bir şekilde yapmada iyi olduğunu görünce, kendisinin de bu kervana katıldığını görüyoruz.

Ozark da, La Casa de Papel gibi bir suç draması. Byrdegets, yüksek riskli işlere karışması üzerine ailesini Missouri’ye taşımak için yeterli parayı elde edebilmek için kara para aklıyor. Her ne kadar konu olarak Breaking Bad’e benzese de, dizi ilerledikçe, iki dizi arasındaki benzerlikler azalıyor.

Pembe dizi deseler de ödüle doymayan El Senor de los Cielos:

Yıl: 2013

IMDb Puanı: 6,8

Yönetmen: Mariano Calasso, Luis Zelkowicz

Oyuncular: Rafael Amaya, Carmen Aub, Fernanda Castillo

El Senor de los Cielos, genellikle Latin Amerika’da yaygın olan pembe dizi tarzı dizilerden biri. 2013 yılında Telemundo’da yayınlanmaya başlayan dizinin ismi Göklerin Efendisi anlamına geliyor. Uluslararası Emmy Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödülü olan El Senor de los Cielos, bir uyuşturucu baronunun hayatını konu alıyor. Narcos’a benzerlikleri olan telenovela, La Casa de Papel ile de benzerlikleri bulunsa da, listedeki tüm dizilerden daha dramatik bir anlatım içeriyor.

La Casa de Papel kadar bilinmese de kalitesiyle hayran bırakan The Heist:

Yıl: 2018

IMDb Puanı: 7,5

Yönetmen: Dave Sutton

Oyuncular: Ray Howard, Alecia Emerson-Thomas, Sue Hill

Suç draması yapan yapımcıların favori konularından biri olan soygun, The Heist’ta da kullanılıyor. Polisiye dram dizisi olan The Heist, zekice bir soygun planlayan 10 kişinin hikayesini konu alıyor. Her ne kadar La Casa de Papel kadar tutmasa da, The Heist da izleyiciler ve eleştirmenler tarafından beğenilen bir dizi.

Dirty Money

Yıl: 2018

IMDb Puanı: 8,1

Oyuncular: Matt Taibbi, Alex Gibney, Anabel Hernández

Listedeki diğer yapımlardan epey farklı bir kategorideki Dirty Money, hem dizi hem de belgesel olarak anılıyor. Kurumsal yolsuzluk olaylarının konusunu oluşturduğu dizi. Sonunda farklı bir isim. Bunu bir dizi mi yoksa belgesel olarak mı kategorize etmeniz gerektiğinden emin değilim. Dirty Money, kurumsal yolsuzluk olaylarını anlatıyor.

Sadece şirketleri değil aynı zamanda servet arzusu içindeki bireyleri de teşhir eden Dirty Money, Amerika’nın ve dünyanın ileri gelen zenginlerinin yaptığı yolsuzlukları anlatıyor. Anlattığı her şey gerçek hayattan alıntı olan yapım, gösterecekleri ile sizi şok etme yetisine sahip.

Soygun hikayelerinde doyamayanlar için Heist:

Yıl: 2006

Yönetmen: Mark Cullen, Robb Cullen

Oyuncular: Dougray Scott, Michele Hicks, Steve Harris

Heist da, The Heist ve La Casa de Papel gibi bir hırsızın ve ekibin etrafında dönüyor. Tarihteki en büyük soygunu gerçekleştirmek için kendi ekibini toplayan profesyonel hırsız, ekibi ile üç büyük kuyumcu dükkanını soymayı planlıyor. Yeteri kadar heyecan ve dram izleyeceğiniz bu dizi, 2006’da çıkmış olmasına rağmen hala izlenenebilir.

Soğuk Savaş döneminde geçen hikayesi ile The Americans:

Yıl: 2013

IMDb Puanı: 8,4

Yönetmen: Joseph Weisberg

Oyuncular: Keri Russell, Matthew Rhys, Keidrich Sellati

Her ne kadar konusu bir soygun ya da çete etrafında dönmese de, The Americans, La Casa de Papel gibi izleyiciyi koltuğa bağlayan yapımlardan biri. Başarılı oyuncu kadrosu ve performanslarıyla, The Americans, Soğuk Savaş döneminde Amerika’ya casusluk yapmak için gönderilmiş Rus bir casus ailesinin hikayesini anlatıyor. Ağır atmosferi ve dönemin verdiği ciddiyeti seyirciye oldukça başarılı bir şekilde aktaran dizi, 2013’te çıktığından beri hem konu hem de gidişat bakımından epey değişti. Televizyon tarihinin en büyük dram dizilerinden biri olan The Americans, 6 sezon sonra yayınını sonlandırdı.

Seyirciyi sürekli şaşırtmaya yönelik hazırlanmış aksiyon ve suç temalı dizileri listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizin de bu türde önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.