Gerçek Menzili 500 Kilometre ve Üzerinde Olan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu!

Elektrikli otomobillerin gerçek menzillerini ölçen bir test gerçekleştirildi. Fransız otomotiv dergisi L'argus tarafından gerçekleştirilen test, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İşte detaylar...

Fransa'nın en bilindik otomotiv dergisi L'argus, elektrikli otomobillerle ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan bu çalışma ile trafiğe çıktığında gerçekten 500 kilometre ve üzerinde yol yapabilen elektrikli otomobil modelleri gün yüzüne çıkmış oldu.

Elektrikli otomobillerin en büyük problemi, şehirler arası yolculuklar. Firmalar, henüz tüketicilerin istediği seviyede menzil veremezken, otomobili şarj etmek çileye dönüşebiliyor. Ayrıca şöyle bir durum da var; firmalar WLTP standartlarına göre testler yapıp yüksek menziller açıklıyorlar ancak gerçek dünya kullanıma geldiğinde açıklanan rakamlar ciddi anlamda düşüyor. İşte L'argus tarafından yapılan çalışma, gerçek dünya testlerinde 500 kilometreyi aşan elektrikli otomobilleri gözler önüne sermiş oldu.

70'ten fazla otomobilden yarısı bile 500 kilometre yol yapamadı!

L'argus ekibi, söz konusu test kapsamında ülke genelinde satılan 70'ten fazla elektrikli otomobili kullandılar. Bu otomobiller, önceden belirlenmiş olan rotalarda, benzer koşullar altında test edildi. Elde edilen sonuçlar ise çarpıcıydı. Zira L'argus'un testine göre 70'ten fazla otomobilden sadece 24 tanesi, 500 kilometrenin üzerinde yol alabilmişti.

İşte 500 kilometre ve üzerinde yol yapabilen elektrikli otomobiller:

Marka-Model Batarya Kapasitesi Menzil (km) Mercedes EQS 450+ 107.8 667 Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan Çekişli (2026) 81.5 613 Volkswagen ID.7 Pro 77 588 Mercedes CLA 250+ 85 588 Volkswagen ID.7 Tourer Pro S 86 583 Porsche Taycan Performance Plus 93.4 552 Ford Explorer Genişletilmiş Menzil 77 542 Hyundai Ioniq 6 77.4 542 Tesla Model Y Uzun Menzilli Arkadan Çekişli 78.8 542 Kia EV4 Uzun Menzil 81.4 542 Audi A6 Avant e-tron quattro 94.9 538 Mercedes EQE 350+ 90.5 538 Kia EV6 2WD 77.4 532 Volkswagen ID.4 77 522 Kia EV3 Uzun Menzil 81.4 522 Audi Q6 e-tron Performance 94.9 522 Polestar 3 Uzun Menzil 111 519 Ford Mustang Mach-E 99 519 BMW iX 50 xDrive 105.2 519 BMW i4 eDrive40 83.9 513 Tesla Model 3 Uzun Menzil 74 513 Skoda Elroq 85 77 504 Skoda Enyaq 85 77 504 Renault Scenic E-Tech Uzun Menzilli 87 504

Peki siz bu tabloyu nasıl buldunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...