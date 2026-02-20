Tümü Webekno
Gerçek Menzili 500 Kilometre ve Üzerinde Olan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu!

Elektrikli otomobillerin gerçek menzillerini ölçen bir test gerçekleştirildi. Fransız otomotiv dergisi L'argus tarafından gerçekleştirilen test, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İşte detaylar...

Gerçek Menzili 500 Kilometre ve Üzerinde Olan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Fransa'nın en bilindik otomotiv dergisi L'argus, elektrikli otomobillerle ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan bu çalışma ile trafiğe çıktığında gerçekten 500 kilometre ve üzerinde yol yapabilen elektrikli otomobil modelleri gün yüzüne çıkmış oldu.

Elektrikli otomobillerin en büyük problemi, şehirler arası yolculuklar. Firmalar, henüz tüketicilerin istediği seviyede menzil veremezken, otomobili şarj etmek çileye dönüşebiliyor. Ayrıca şöyle bir durum da var; firmalar WLTP standartlarına göre testler yapıp yüksek menziller açıklıyorlar ancak gerçek dünya kullanıma geldiğinde açıklanan rakamlar ciddi anlamda düşüyor. İşte L'argus tarafından yapılan çalışma, gerçek dünya testlerinde 500 kilometreyi aşan elektrikli otomobilleri gözler önüne sermiş oldu.

70'ten fazla otomobilden yarısı bile 500 kilometre yol yapamadı!

Başlıksız-1

L'argus ekibi, söz konusu test kapsamında ülke genelinde satılan 70'ten fazla elektrikli otomobili kullandılar. Bu otomobiller, önceden belirlenmiş olan rotalarda, benzer koşullar altında test edildi. Elde edilen sonuçlar ise çarpıcıydı. Zira L'argus'un testine göre 70'ten fazla otomobilden sadece 24 tanesi, 500 kilometrenin üzerinde yol alabilmişti.

İşte 500 kilometre ve üzerinde yol yapabilen elektrikli otomobiller:

Marka-Model Batarya Kapasitesi Menzil (km)
Mercedes EQS 450+ 107.8 667
Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan Çekişli (2026) 81.5 613
Volkswagen ID.7 Pro 77 588
Mercedes CLA 250+ 85 588
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S 86 583
Porsche Taycan Performance Plus 93.4 552
Ford Explorer Genişletilmiş Menzil 77 542
Hyundai Ioniq 6 77.4 542
Tesla Model Y Uzun Menzilli Arkadan Çekişli 78.8 542
Kia EV4 Uzun Menzil 81.4 542
Audi A6 Avant e-tron quattro 94.9 538
Mercedes EQE 350+ 90.5 538
Kia EV6 2WD 77.4 532
Volkswagen ID.4 77 522
Kia EV3 Uzun Menzil 81.4 522
Audi Q6 e-tron Performance 94.9 522
Polestar 3 Uzun Menzil 111 519
Ford Mustang Mach-E 99 519
BMW iX 50 xDrive 105.2 519
BMW i4 eDrive40 83.9 513
Tesla Model 3 Uzun Menzil 74 513
Skoda Elroq 85 77 504
Skoda Enyaq 85 77 504
Renault Scenic E-Tech Uzun Menzilli 87 504
Şubat 2026 Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller: 1,5 Milyon TL, Normalleşmeye Başladı! Şubat 2026 Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller: 1,5 Milyon TL, Normalleşmeye Başladı!

Peki siz bu tabloyu nasıl buldunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

