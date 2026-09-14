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Land Rover Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Land Rover, Eylül 2026 döneminde Range Rover, Defender ve Discovery modelleriyle premium SUV satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Land Rover'ın Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, finansman seçenekleri ve kampanya detayları.

Land Rover Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Land Rover, Eylül 2026 döneminde premium SUV pazarında lüks tasarım, arazi kabiliyeti ve farklı motor seçeneklerini bir araya getiren modelleriyle dikkat çekiyor. Range Rover ailesinin yanı sıra Defender ve Discovery modelleri de markanın ürün gamında yer alıyor. Mild Hybrid ve Plug-in Hybrid gibi farklı motor seçenekleri ise kullanıcılara alternatifler sunuyor.

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Yeni bir Land Rover satın almayı düşünenler için aracın güncel liste fiyatının yanı sıra dönemsel satın alma fırsatları, finansman seçenekleri ve yetkili satıcılarda sunulabilecek özel avantajlar da karar sürecinde önemli rol oynuyor. Peki Land Rover Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, Range Rover, Defender ve Discovery modellerinde hangi fırsatlar var? İşte Land Rover Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve finansman fırsatları...

İçerikten Görseller

Land Rover Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
RANGE ROVER EVOQUE

Land Rover Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

RANGE ROVER EVOQUE

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Range Rover Evoque 6.877.916 TL -
Discovery Sport 8.412.027 TL -
Range Rover Velar 11.432.171 TL -
Defender 14.398.444 TL -
Discovery 17.284.887 TL -
Range Rover Sport 22.022.180 TL -
Range Rover 28.015.406 TL -

Range Rover Evoque Kampanyası: 1,3 Milyon TL Takas Desteği

Range Rover Evoque satın almak isteyen müşterilere 1.300.000 TL takas desteği sunuluyor. Kampanya, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında perakende satış faturası kesilerek satın alınan 2025 veya 2026 model yılı sıfır Range Rover Evoque araçlarda, yalnızca nakit alımlarda geçerli.

Range Rover Velar Kampanyası: 1,5 Milyon TL Takas Desteği

Range Rover Velar için 1.500.000 TL takas desteği sunuluyor. Kampanya, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında satın alınan 2025 veya 2026 model yılı sıfır Range Rover Velar modellerinde geçerli. Takas desteğinden yararlanmak için takasa verilecek otomobilin değerinin en az 2.000.000 TL olması ve araç sahipliğinin en az 3 ay sürmüş olması gerekiyor.

Discovery Sport Kampanyası: 750 Bin TL Takas Desteği

Discovery Sport satın almak isteyenler için 750.000 TL takas desteği bulunuyor. Kampanya, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında satın alınan 2025 veya 2026 model yılı sıfır Discovery Sport araçlarda yalnızca nakit alımlarda geçerli. Takasa verilecek otomobilin değerinin 2.000.000 TL veya üzerinde olması ve en az 3 aylık sahiplik şartının karşılanması gerekiyor.

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