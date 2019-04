Wi-Fi hızını bugün kullanılandan çok daha yukarıya çıkartacak bir teknoloji çok yakında hayatımıza girebilir.

Harvard’daki John A Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu’ndan araştırmacılar, lazeri radyo iletişim aracı olarak kullanmanın bir yolunu buldu.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlayan “Radio frequency transmitter based on a laser frequency comb” adlı makale, mühendislerin mikrodalgayı kablosuz olarak radyo dalgaları iletiminde kullanım becerilerini gösterdi.

Araştırmanın başyazarı Federico Capasso, araştırmanın yeni elektronik-fotonik hibriti cihazların geliştirilmesi ve ultra yüksek hızlı Wi-Fi için bir kapı açtığını belirtti.

Keşfin temelinde Capasso’nun laboratuvarında 2017 yılında yapılan bir araştırma yatıyor. Kızılötesi frekans kümelerinin bir kuantum lazer demeti ile gönderilmeleri durumunda verileri normal kablosuz bağlantıdan yüzlerce kat daha hızlı taşıdığını keşfetti.

2018 yılında ise bu kümelerle taşınan verilerin gizlenebileceği, şifrelenebileceği ve veri alınıp gönderilmesinde kullanılabileceği ortaya çıktı.

Harvard’dan gelen açıklamaya göre araştırmacılar, bu verileri oluşturup, alıp göndermede kullanabilecek bir sistem geliştirmeyi başardı.

Çok basitçe açıklamak gerekirse lazer konfigürasyonuna göre üretilmiş bir çift kutuplu anten ile bu lazer konfigürasyonları oluşturuluyor ve her yönde iletiliyor. Veriyi alan bir diğer anten de bu bilgileri bilgisayarın anlayabileceği hale getiriyor.

Cihaz ayrıca radyo sinyallerini de algılayabiliyor. Ekip, lazeri bir başka radyo verici kullanarak yönlendirebiliyor.

Kablosuz bağlantı için terahertz çağının başlangıcı çok uzak gözükmüyor ve cihazın patenti şu anda Harvard Teknoloji Gelişim Ofisi’nde bulunuyor.