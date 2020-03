League of Legends Profesyonel Arenasındaki Tüm Rekorlar

League of Legends, dünyanın en büyük e-spor organizasyonlarına sahne oluyor. Profesyonel arenada bugüne kadar birçok oyuncu ve takım, kırdığı rekorlarla öne çıktı. Bu içeriğimizde, LoL'ün profesyonel arenasında kırılan rekorları derledik.

League of Legends, e-spor alanında kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Oyuncular, kimi zaman tek başlarına kimi zaman da takımlarıyla birlikte yeteneklerinin zirvesine çıkarak sıra dışı maçlar ve istatistikler ortaya çıkarabiliyor.

League of Legends, 2020 yılında 10. sezona başladı ve profesyonel arenada bugüne kadar hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun maçlardan, keyif vermeyen kısa maçlara, öldürme rekoru kıran oyunculardan turnuvaların demirbaşı olan oyunculara kadar birçok rekor kırıldı. İşte League of Legends'ta bugüne kadar elde edilen bazı rekorlar:

En uzun karşılaşma: Jin Air vs SK Telecom T1 (LCK 2018 Spring, 94:40)

2018 yılında gerçekleşen LCK turnuvası Koreli iki takım SKT ve Jin Air arasında geçen kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Bir buçuk saatten fazla süren bu maç, rekorları da beraberinde getirdi. Sadece 24 kill sayısına ulaşılan oyunda Jin Air galip gelmeyi başarmıştı.

Jin Air takımında Ezreal oynayan Bang, istatistiklere göre 975 minyon kesmeyi başarırken, Sivir oynayan Teddy toplam 1,465 minyon keserek rekor kırdı. Teddy'nin ulaştığı bu rakam, profesyonel arenada şimdiye kadar elde edilen en yüksek farm sayısı.

En kısa oyun: KL Hunters vs Armageddon (IEM Sezon 7 Singapur, 11:48)

Intel Extreme Masters turnuvasında KL Hunters ile Armageddon arasındaki geçen maçta oyuncular maçı trollemedi, bağlantı sorunları da olmadı. Ancak bu maç şimdiye kadarki en kısa profesyonel karşılaşma olarak tarihe geçti.

Takımlar yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen tempo birden arttı ve yaklaşık 11 dakika süren maçtan toplam 19 kill çıktı. Sonuç olarak KL Hunters maçın galibi oldu.

Tek bir oyunda en fazla kill sayısı: Marcus 'Valkyrie' Ko Chin Siong

GPL 2015 Spring turnuvasında Insidious Legends ve KTHXBAI arasında geçen karşılaşmada orta koridor oyuncusu Valkyrie, tek bir maç için kill rekoru kırdı. Le Blanc oynayan Valkyrie, Rengar ve Lissandra'ya karşı verdiği mücadelede ikisini de öldürmeyi başardı ve sonrasında kontrolden çıktı.

Toplam 24 kill'e ulaşan Valkyrie, CJ Entus'tan Seon 'Space' Ho-san'da olan 23 kill rekorunu kırmayı başardı.

Tüm zamanların en yüksek kill sayısı: Jian 'Uzi' Zi-Hao (3,141)

Uzi'nin içinde bulunduğu her liste tamamen Uzi ile ilgilidir. Royal Never Give Up'ın nişancısı sahneye çıktığı her zaman maçın yıldızı olmaya aday. Uzi, 8 yıllık kariyeri boyunca 3.141 kill sayısına ulaşarak bu alandaki rekoru eline aldı.

3.141 kill'in 35'i pentakill'lerden geldi ve bu da Lig tarihindeki en iyi oyunculardan biri olduğunu gösteriyor. Diğer yandan orta koridor oyuncusu Faker, 3.122 kill ile rakibinin hemen arkasında.

En fazla karşılaşmaya çıkan oyuncu: Lee 'Faker' Sang-hyeok (779 maç)

Profesyonel arenanın en başarılı oyuncularından Faker, 7 yıldır ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce maça çıktı. Faker, All-Star maçları hariç, SKT için 2013 yılından bu yana 779 profesyonel oyun oynadı.

Invictus Gaming'in orta koridor oyuncusu Song 'Rookie' Eui-jin, 731 oyunla ikinci olurken emekli alt koridor nişancı oyuncusu Kim 'PraY' Jong-in 618 maça çıkmayı başardı.

LoL Dünya Şampiyonası'na En Çok Katılan Oyuncular: Zach 'Sneaky’ Scuderi ve Yiliang ‘Doublelift’ Peng

Eski Cloud9 ADC oyuncusu Sneaky ve şu anki Liquid'in alt koridor oyuncusu Doublelift, Kuzey Amerika'nın en çok seyahat eden oyuncuları denebilir. Her iki oyuncu da yedi kez Dünya Şampiyonası'na gittiler ve turnuvada en çok maç oynayan oyuncular oldular.

Diğer yandan Sneaky ve Doublelift'in ardından sOAZ, Uzi, Xmithie ve Clearlove, 6 kez turnuvaya katıldılar. Faker ise 5 kez katıldı ve takımıyla 3 kez dünya şampiyonu oldu.

Dünya Şampiyonası'nda en çok maç yapan oyuncu: Lee ‘Faker’ Sang-hyeok (83)

Faker, diğerleri kadar Dünya Şampiyonası'nda yer almasa da, League of Legends'ın en büyük turnuvasında en fazla oyun oynayan kişi olmayı başardı. Faker, toplam 5 kez katıldığı turnuvada tam 83 maç oynadı ve üç şampiyonluk kazandı.

Uzi (72) ve Sneaky (78) gibi oyuncular şampiyonaya daha fazla katılsalar da, genellikle grup aşamalarında veya finallerde elenmeleri nedeniyle rekora ulaşamadılar.