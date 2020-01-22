League of Legends 10. Sezon Güncelleme Takvimi Açıklandı

League of Legends oyuncularını uzun bir yıl bekliyor. Oyunun 10. sezonunun başlamasıyla birlikte, ezer geçer şampiyonları seven oyuncular için ücretsiz Volibear kostümü de dahil olmak üzere yıl boyunca 120 yeni kostüm, takım tabanlı mod Clash ve yeni LoL Şampiyonları, oyuncuları bekliyor olacak.
League of Legends'ın iki haftalık güncelleme döngüsü, yıl boyunca devam edecek. Şampiyonlara ve eşyalara gelecek dengeleme değişiklikleri, karakter modellerine yapılacak revizyonlar ve daha fazlası yolda. 2020'de şimdiye kadar sadece 10.1 yaması yayınlandı ve oyunun yeni şampiyonu Sett'in yanı sıra yeni kostümler ve dengelemeler getirildi.
Geliştirici Riot Games, League of Legends'ın 2020 güncelleme takvimini paylaştı ve eğer yıl boyunca yeni güncellemelerin ne zaman geleceğini merak ediyorsanız aşağıdaki yıllık plana göz atabilirsiniz.
League of Legends 10. Sezon güncelleme takvimi
- 10.1 – 8 Ocak 2020, Çarşamba
- 10.2 – 23 Ocak 2020, Perşembe
- 10.3 – 5 Şubat 2020, Çarşamba
- 10.4 – 20 Şubat 2020, Perşembe
- 10.5 – 4 Mart 2020, Çarşamba
- 10.6 – 18 Mart 2020, Çarşamba
- 10.7 – 1 Nisan 2020, Çarşamba
- 10.8 – 15 Nisan 2020, Çarşamba
- 10.9 – 29 Nisan 2020, Çarşamba
- 10.10 – 13 Mayıs 2020, Çarşamba
- 10.11 – 28 Mayıs 2020, Perşembe
- 10.12 – 10 Haziran 2020, Çarşamba
- 10.13 – 24 Haziran 2020, Çarşamba
- 10.14 – 8 Temmuz 2020, Çarşamba
- 10.15 – 22 Temmuz 2020, Çarşamba
- 10.16 – 5 Ağustos 2020, Çarşamba
- 10.17 – 19 Ağustos 2020, Çarşamba
- 10.18 – 2 Eylül 2020, Çarşamba
- 10.19 – 16 Eylül 2020, Çarşamba
- 10.20 – 30 Eylül 2020, Çarşamba
- 10.21 – 14 Ekim 2020, Çarşamba
- 10.22 – 28 Ekim 2020, Çarşamba
- 10.23 – 11 Kasım 2020, Çarşamba
- 10.24 – 24 Kasım 2020, Salı
- 10.25 – 9 Aralık 2020, Çarşamba
Riot'taki geliştiriciler ayrıca 2020 sezonu için planlarını ve yeni fikirlerini açıklayan bazı videolar yayınladı. Yeni sezonda sizleri bekleyen yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz.
League of Legends'a gelecek yeniliklerin anlatıldığı video