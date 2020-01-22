League of Legends 10. Sezon Güncelleme Takvimi Açıklandı

League of Legends, yıl boyunca yeni güncellemelerle oyunculara yeni deneyimler sunmaya devam edecek. Geliştirici Riot Games, 2020 yılı boyunca oyuna gelecek güncellemelerin tarihlerini, yama takvimiyle paylaştı.

League of Legends oyuncularını uzun bir yıl bekliyor. Oyunun 10. sezonunun başlamasıyla birlikte, ezer geçer şampiyonları seven oyuncular için ücretsiz Volibear kostümü de dahil olmak üzere yıl boyunca 120 yeni kostüm, takım tabanlı mod Clash ve yeni LoL Şampiyonları, oyuncuları bekliyor olacak.

League of Legends'ın iki haftalık güncelleme döngüsü, yıl boyunca devam edecek. Şampiyonlara ve eşyalara gelecek dengeleme değişiklikleri, karakter modellerine yapılacak revizyonlar ve daha fazlası yolda. 2020'de şimdiye kadar sadece 10.1 yaması yayınlandı ve oyunun yeni şampiyonu Sett'in yanı sıra yeni kostümler ve dengelemeler getirildi.

Geliştirici Riot Games, League of Legends'ın 2020 güncelleme takvimini paylaştı ve eğer yıl boyunca yeni güncellemelerin ne zaman geleceğini merak ediyorsanız aşağıdaki yıllık plana göz atabilirsiniz.

League of Legends 10. Sezon güncelleme takvimi

10.1 – 8 Ocak 2020, Çarşamba

8 Ocak 2020, Çarşamba 10.2 – 23 Ocak 2020, Perşembe

23 Ocak 2020, Perşembe 10.3 – 5 Şubat 2020, Çarşamba

5 Şubat 2020, Çarşamba 10.4 – 20 Şubat 2020, Perşembe

20 Şubat 2020, Perşembe 10.5 – 4 Mart 2020, Çarşamba

4 Mart 2020, Çarşamba 10.6 – 18 Mart 2020, Çarşamba

18 Mart 2020, Çarşamba 10.7 – 1 Nisan 2020, Çarşamba

1 Nisan 2020, Çarşamba 10.8 – 15 Nisan 2020, Çarşamba

15 Nisan 2020, Çarşamba 10.9 – 29 Nisan 2020, Çarşamba

29 Nisan 2020, Çarşamba 10.10 – 13 Mayıs 2020, Çarşamba

13 Mayıs 2020, Çarşamba 10.11 – 28 Mayıs 2020, Perşembe

28 Mayıs 2020, Perşembe 10.12 – 10 Haziran 2020, Çarşamba

10 Haziran 2020, Çarşamba 10.13 – 24 Haziran 2020, Çarşamba

24 Haziran 2020, Çarşamba 10.14 – 8 Temmuz 2020, Çarşamba

8 Temmuz 2020, Çarşamba 10.15 – 22 Temmuz 2020, Çarşamba

22 Temmuz 2020, Çarşamba 10.16 – 5 Ağustos 2020, Çarşamba

5 Ağustos 2020, Çarşamba 10.17 – 19 Ağustos 2020, Çarşamba

19 Ağustos 2020, Çarşamba 10.18 – 2 Eylül 2020, Çarşamba

2 Eylül 2020, Çarşamba 10.19 – 16 Eylül 2020, Çarşamba

16 Eylül 2020, Çarşamba 10.20 – 30 Eylül 2020, Çarşamba

30 Eylül 2020, Çarşamba 10.21 – 14 Ekim 2020, Çarşamba

14 Ekim 2020, Çarşamba 10.22 – 28 Ekim 2020, Çarşamba

28 Ekim 2020, Çarşamba 10.23 – 11 Kasım 2020, Çarşamba

11 Kasım 2020, Çarşamba 10.24 – 24 Kasım 2020, Salı

24 Kasım 2020, Salı 10.25 – 9 Aralık 2020, Çarşamba

Riot'taki geliştiriciler ayrıca 2020 sezonu için planlarını ve yeni fikirlerini açıklayan bazı videolar yayınladı. Yeni sezonda sizleri bekleyen yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz.

League of Legends'a gelecek yeniliklerin anlatıldığı video