Riot, Trollerin Önüne Geçecek Yeni Bir Sistem Kuruyor

Çevrimiçi oyunlardaki en büyük problemlerden bir tanesi hiç şüphesiz ki taciz, ırkçılık ve cinsiyetçilik içeren davranışlar. Oldukça büyük bir oyuncu kitlesine hitap eden League of Legends da bu sorundan muzdarip. Ancak oyunun arkasındaki stüdyo, bununla mücadele için yepyeni bir yol izleme kararı aldı.

Günde ortalama 8 milyon oyuncuya erişen League of Legends’ın geliştirici stüdyosu Riot, yaklaşık 10 yıldır oyun içerisindeki taciz, trollük, cinsiyetçilik ve ırkçılıkla mücadele ediyor. Ancak oyun içerisindeki bu tür taciz içeren davranışları tamamen bitirebilmek o kadar da kolay değil.

Riot Games, bu tür durumlar için toksik kelimesini ise kullanmıyor. Riot Games Oyuncu Dinamikleri Yöneticisi Weszt Hart, “Toksikliğin anlamı kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Toksik, çok subjektif ve ihtimallere karşı bizi nasıl körleştirdiğini görmekte ise başarısız olduk” ifadelerini kullanıyor.

Oyun içi tacizlerin önüne geçmek

Stüdyo, 2012 yılında Oyuncu Davranışları ekibi kurdu. Ekibin yegane amacı ise oyun deneyimini mahveden davranışların önüne geçmek için psikoloji araçlarını kullanmaktı. Ekip, bunun için oyuncuların, oyun sonrasında takım arkadaşlarını pozitif davranışları için ödüllendirmelerini sağlayan bir sistem kurdu.

Bu Takdir Sistemi oyunculara ilk sunulduğunda Riot, “toksik” kelimesini halen kullanıyordu. Stüdyo, 2020 yılında ise Oyuncu Davranışları ekibini geliştirdi ve Oyuncu Dinamikleri adını verdiği yeni bir uygulamayı başlatıyor. Bu uygulamayla birlikte iletişim araçları üzerinde çalışılacak ve geliştirilecek. Ayrıca sadece League of Legends’ta değil stüdyonun elinden çıkan tüm oyunlarda kullanılacak.

Hart ve Dr. Kimberly Voll’un da içerisinde yer aldığı Oyuncu Dinamikleri ekibi, sesli sohbet ya da mesaj komutları gibi konulara odaklanmak yerine oyuncu etkileşimleri üzerine çalışacak. Ekip, edindiği tecrübelerle birlikte stüdyonun elinden çıkan yeni oyunlarda trollere en başından geçit vermemiş olacak.

Hart, Oyuncu Dinamikleri ekibinin servise dayalı ve bilgiye dayalı olmak üzere spesifik iki alan üzerine yoğunlaşacağını ifade etti. Servise dayalı alan, tüm Riot oyunlarında kullanılacak. Bilgiye dayalı alan ise geliştiricilerin, League of Legends oyuncuları üzerindeki araştırmalara erişmelerini sağlayacak.

Hart, Oyuncu Dinamikleri ekibiyle ilgili olarak “Henüz başlarındayız ancak Riot’ın bunu oldukça ciddiye aldığını söyleyebilirim. Çalışmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçları yeni oyunlarımızda göreceksiniz” ifadelerini kullandı.