Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor'un üretiminin, İtalya'ya kaydırılacağı konuşuluyor. Eğer bu gerçek olursa Leapmotor T03 fiyatları, Türkiye'de yarı yarıya düşebilir.

2015 yılında Çin'de kurulan ve Türkiye'de de T03 isimli elektrikli otomobili ile hizmet vermekte olan Leapmotor ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin ciddi bir bölümünü elinde tutan Stellantis, Leapmotor üretimini Avrupa'ya kaydırmayı planlıyor. Konuya aşina kaynakların bildirdiklerine göre elektrik motorlu Leapmotor'lar, Fiat'ın İtalya'daki fabrikasında üretilip, Avrupa pazarına servis edilecekler. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye için de avantajlı bir durum söz konusu.

Edinilen bilgilere göre Stellantis, 2026 veya 2027 gibi yakın bir gelecekte, İtalya'daki fabrikada Leapmotor üretmeye başlayacak. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi ise 150 bin civarında olacak. Bu arada; Fiat'ın İtalya'daki fabrikasının Maserati modellerine de ev sahipliği yaptığını belirtelim. Yani Leapmotor ile Maserati, aynı fabrikadan çıkmış olacak.

Leapmotor T03'ün Türkiye fiyatlarında çok ciddi bir düşüş yaşanır!

Leapmotor üretiminin İtalya'ya kayırılması, biz Türk tüketiciler için büyük bir avantaj sağlar. Çünkü Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerde çok ciddi bir vergi yükü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl Çin'den gelen elektrikli araçlara, yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi. Bu da fiyatları, verginin vergisi uygulaması nedeniyle yüzde 54 artırdı.

Olur da iddialar gerçekleşir ve Leapmotor üretimi İtalya'ya kayarsa Avrupa Birliği ile olan anlaşma gereğince gümrük vergisi ortadan kalkacağı için fiyatlarda düşüş yaşanır. Araçlar Türkiye'ye gelirken sadece ÖTV ve KDV'ye tabi olurlar. Bu durumda bugünkü fiyatı 899.000 TL olan Leapmotor T03, 457 bin 934 TL'ye satın alınabilir hâle gelebilir.