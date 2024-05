LEGO, 2500 Parçalık Legend of Zelda Setini Tanıttı

Aylar süren dedikoduların ardfından LEGO, tarihindeki ilk Legend of Zelda setini duyurdu. Bu sette Ocarina of Time ve Breath of the Wild oyunlarında gördüğümüz Büyük Deku Ağacı'nı inşa edebileceğiz.

Kaynak : https://www.theverge.com/2024/5/28/24166162/lego-legend-of-zelda-set-preorder-great-deku-tree

2 0 0 0 0