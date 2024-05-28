LEGO, 2500 Parçalık Legend of Zelda Setini Tanıttı

Aylar süren dedikoduların ardfından LEGO, tarihindeki ilk Legend of Zelda setini duyurdu. Bu sette Ocarina of Time ve Breath of the Wild oyunlarında gördüğümüz Büyük Deku Ağacı'nı inşa edebileceğiz.

Son yıllarda LEGO, farklı medya organlarında gördüğümüz dünyaları evimizde inşa edebilelim diye setler piyasaya sürüyor. Aylar süren söylentilerin ardından LEGO, Legend of Zelda setini duyurdu. 2'si 1 arada olarak hazırlanan set 299,99 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Setin dağıtımı ise eylül ayına gerçekleştirilecek.

Bu set ile iki farklı Legend of Zelda oyununda gördüğümüz Büyük Deku Ağacı'nı inşa edebileceğiz. Bu oyunlar ise Ocarina of Time ve Breath of the Wild oldu. Bu oyunlarda ağacı yemyeşil olarak ya da pembe çiçeklerle bezeli şekilde görebiliyoruz. Setten ayrıca farklı Link minifigürleri de çıkıyor.

Tam 2500 parça

LEGO'dan gelen açıklamaya göre Büyük Deku Ağacı, ağacın yüzünün hareket etmesini sağlayan özellikler gibi animatronik özelliklerle gelecek. Ayrıca setten Prenses Zelda, skulltula, koroks, periler de çıkıyor. Setin oldukça görkemli olduğunu söylemekten de yanlış olmayacaktır.

Daha önce de Animal Crossing, Mario ve Donkey Kong gibi Nintendo yapımlarının LEGO setleri karşımıza çıkmıştı. Öte yandan firma yıllardır hayranlarından gelen Zelda temalı fikirleri reddediyordu. Öyle ki 2022 yılında aldığı kararla LEGO, Zelda ile ilgili fikirleri "lisans sorunları" nedeniyle yasaklamıştı. Şubat ayından bu yana ise Zelda LEGO seti söylentileri dolaşmaya başlamıştı.