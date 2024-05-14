Yüzüklerin Efendisi ve Lego'yu sevenler için hem sevindirici hem de fiyatı ve bulunabilirliği ile üzücü bir set olmaya aday Barad-Dûr seti duyuruldu.

Yüzüklerin Efendisi filminde Sauron'un gözü, upuzun ve kapkara bir kule olan Barad-Dûr'un tepesinde durup etrafı gözler. Elf lisanı olan Sindarin'de bu isim zaten kara kule anlamına gelmektedir. Bu kulenin yaklaşık seksen santimetre boyunda bir Lego kopyasını ise yakında satın almak mümkün olacak.

Lego standartlarına göre oldukça devasa olan yapı dört modüler parçaya sahip olacak. Bu parçalardan biri taht odası, biri içinde Gollum'dan Shire ve Frodo hakkında bilgi almalık zindan, biri askerlerin cephaneliği biri de goblinlerimiz Hobbit falan yakalarsa yesinler diye hazır bekleyen mutfak modülü olarak karşımıza çıkıyor. Setin bir diğer özelliği ise elbette ki Sauron'un gözü. Işıklı parçalar kullanılan göz böylece gerçekten parlayabiliyor.

Mini figürler de dikkat çekiyor

Lego seti demek elbette mini figürler de demek. Bu setten çıkan mini figürler arasında Gollum, Sam, Frodo, Gothmog (Balrogların efendisi), Mouth of Sauron ve bolca ork ve goblin yer alıyor. Sette ayrıca Sauron'un fiziksel bedeni ve devasa gürzü de yer alıyor. Çıkan minifigür sayısı ise toplamda 10 oluyor.

Yeni set 1 Haziran'da Lego Insiders için, 4 Haziran'da da tüm Legoseverler için satışa açılacak. Setin fiyatı ise 460 dolar (14 bin 837 TL) olacak. 7 Haziran'a kadar verilen siparişlerde ise Fell Beast seti hediye edilecek. Bu set poz verdirilebilir kanatlara ve Nazgul binicisi minifigürüne de sahip olacak.