Lenovo'nun CES 2026'da Duyurduğu Tüm Ürünler: Legion Go 2, Legion Pro Rollable ve Dahası...

Lenovo, tıpkı rakipleri gibi birçok yeni ürününü CES 2026'da görücüye çıkardı. Lenovo tarafının asıl odaklandığı nokta ise yenilikçi ürünleri kadar yapay zekâ oldu.

Teknoloji dünyasının kalbinin attığı CES 2026'da Lenovo, dizüstü bilgisayarlardan giyilebilir teknolojilere, oyun dünyasını değiştirecek el konsollarından devasa yapay zekâ sunucularına kadar düzinelerce yenilik tanıttı.

Bu yılın ana teması açık ara "yapay zekâ" oldu ancak Lenovo bunu sadece bir moda sözcük olarak kullanmamış, ürünlerinin içine entegre ederek hayatı kolaylaştıran bir "kişisel asistan" hâline getirmiş.

Yeni Legion Go 2 ve oyuncu ürünleri

Legion Go 2 : Lenovo'nun popüler el konsolu Legion Go 2, yine doğrudan SteamOS işletim sistemiyle geliyor. 8.8 inçlik OLED ekranı ve masaüstü seviyesindeki performansıyla, konsol rahatlığını bilgisayar gücüyle birleştiriyor.

: Lenovo'nun popüler el konsolu Legion Go 2, yine doğrudan SteamOS işletim sistemiyle geliyor. 8.8 inçlik OLED ekranı ve masaüstü seviyesindeki performansıyla, konsol rahatlığını bilgisayar gücüyle birleştiriyor. Legion Pro Rollable Concept : Bu konsept cihaz, "imkansız" diyebileceğiniz türden. 16 inçlik bir dizüstü bilgisayar ekranı, özel bir motorlu mekanizma sayesinde yanlara doğru genişleyerek 21.5 inç ve hatta 24 inçlik devasa bir ultra geniş monitöre dönüşebiliyor.

: Bu konsept cihaz, "imkansız" diyebileceğiniz türden. 16 inçlik bir dizüstü bilgisayar ekranı, özel bir motorlu mekanizma sayesinde yanlara doğru genişleyerek 21.5 inç ve hatta 24 inçlik devasa bir ultra geniş monitöre dönüşebiliyor. Yapay Zekâ Destekli Oyuncu Monitörü : "AI Frame Gaming Display" konsepti, oyun içindeki önemli anları (örneğin haritadaki detayları veya zorlu "boss"ları) algılayıp ekranın bir köşesinde büyüterek size yardımcı oluyor. Hatta oyun içi duruma göre ortam ışığını bile ayarlıyor.

: "AI Frame Gaming Display" konsepti, oyun içindeki önemli anları (örneğin haritadaki detayları veya zorlu "boss"ları) algılayıp ekranın bir köşesinde büyüterek size yardımcı oluyor. Hatta oyun içi duruma göre ortam ışığını bile ayarlıyor. Yeni Legion ve LOQ Laptoplar: Legion 7a, Legion 5i ve uygun fiyatlı LOQ serisi, en yeni NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartları ve yapay zekâ işlemcileriyle güncellendi.

Geleceğin teknolojileri: "Qira" ve konsept tasarımlar

Lenovo sadece bugünü değil, geleceği de tasarlıyor. "Acaba ileride ne kullanacağız?" sorusunun cevabı bu konseptlerde saklı.

Lenovo ve Motorola Qira : Fuardaki en büyük yazılım duyurusu buydu. Qira, tüm Lenovo ve Motorola cihazlarınızda çalışan, sizi tanıyan ve alışkanlıklarınızı öğrenen kişisel bir yapay zekâ asistanı. Sadece bir sohbet botu değil ve "Hey Qira" dediğinizde dosyalarınızı bulabiliyor, özet çıkarabiliyor ve cihazlar arası kesintisiz geçiş sağlıyor.

: Fuardaki en büyük yazılım duyurusu buydu. Qira, tüm Lenovo ve Motorola cihazlarınızda çalışan, sizi tanıyan ve alışkanlıklarınızı öğrenen kişisel bir yapay zekâ asistanı. Sadece bir sohbet botu değil ve "Hey Qira" dediğinizde dosyalarınızı bulabiliyor, özet çıkarabiliyor ve cihazlar arası kesintisiz geçiş sağlıyor. ThinkPad Rollable XD Concept : Tıpkı Legion modelinde olduğu gibi bu iş bilgisayarı da ekranını genişletebiliyor. 13.3 inçlik kompakt bir cihazken, ekranı rulo şeklinde açılarak 16 inçlik geniş bir çalışma alanına dönüşüyor.

: Tıpkı Legion modelinde olduğu gibi bu iş bilgisayarı da ekranını genişletebiliyor. 13.3 inçlik kompakt bir cihazken, ekranı rulo şeklinde açılarak 16 inçlik geniş bir çalışma alanına dönüşüyor. Lenovo AI Glasses : Bu gözlük, telefonunuza veya bilgisayarınıza kablosuz bağlanarak size özel bir "giyilebilir ekran" sunuyor. Gizlilik odaklı bu gözlükle sunum notlarınızı okuyabilir veya videolarınızı kimse görmeden izleyebilirsiniz.

: Bu gözlük, telefonunuza veya bilgisayarınıza kablosuz bağlanarak size özel bir "giyilebilir ekran" sunuyor. Gizlilik odaklı bu gözlükle sunum notlarınızı okuyabilir veya videolarınızı kimse görmeden izleyebilirsiniz. Güneş Enerjili Klavye ve Mouse: "Self-Charging Kit" konsepti, pil derdini bitirmeyi hedefliyor. Işık enerjisiyle kendi kendini şarj edebilen bu set, sürdürülebilirlik adına atılmış şık bir adım.

İçerik üreticiler ve profesyoneller için: Yoga ve Aura Edition

İçerik üreticileri için tasarlanan Yoga serisi, "Aura Edition" modelleriyle daha akıllı hâle geldi.