İddiaya göre Lenovo, önümüzdeki hafta başlayacak IFA 2025'te dönebilen ekranlı laptop tanıtacak. Cihazdan ilk görsel de sızdırıldı.

Dünyanın en büyük bilgisayar şirketlerinden olan Lenovo, sürekli yeni ürünler geliştiriyor. Tabii ki bunlar arasında bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen konsept cihazlar da görüyoruz. Şimdi ortaya çıkan sızıntı da böyle bir bilgisayarın çalışmalar arasında olduğunu gözler önüne seriyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından paylaşılan görsel, Lenovo’nun dönebilen ekranlı bir dizüstü bilgisayar geliştirdiğini ortaya koydu. Cihaz, daha önce gördüğünüz hiçbir laptop’a benzemiyor. Blass’e göre şimdilik “Project Pivo” olarak isimlendiriliyor.

Ekranı dikey ve yatay olarak dönebiliyor

Gelen bilgilere göre ürün, ilk olarak önümüzdeki hafta başlayacak elektronik fuarı IFA 2025’te gösterilecek. Peki dönen ekran ne anlama geliyor? İddiaya göre bilgisayarın ekranı hem dik hem de yatay olarak kullanılabilen bir ekran olacak. Yani kullanıcının ihtiyacına göre dönebilecek.

Cihaz hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Başka bir detay yok. Ne kadar kullanışlı olacağı da tartışılıur ancak kesinlikle ilgi çekici bir tasarım diyebiliriz. Lenovo’nun ilginç tasarımlar konusunda ünlü olduğunu söylemiştik. Daha önce kaydırılabilir ekranlı laptop, şeffaf ekranlı laptop gibi konsept ürünlerle de karşımıza çıkmıştı.

Muhtemelen laptop’un detaylarını 5 Eylül’de başlayacak IFA’de öğreneceğiz. İddiaya göre şirket, ayrıca yeni nesil el konsolu Legion Go 2’yi de etkinlikte gösterecek. Şirket için dolu dolu bir etkinlik olacağını tahmin etmek mümkün